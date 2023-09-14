США надсилає команду для моніторингу, як Україна використовує військову допомогу – CNN

Міноборони США створює нову команду в Україні для моніторингу допомоги Києву з боку США у сфері безпеки. Це пов'язано з тим, що все більше республіканських законодавців закликають посилити нагляд за використанням грошей. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на посадовців.

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Високопоставлений представник США почав роботу в Україні наприкінці серпня, а до кінця вересня очікується прибуття додаткового персоналу, заявив генеральний інспектор Пентагону.

Персонал, який базується в посольстві США в Києві, контролюватиме допомогу США.

З початку правління адміністрації президента США Джо Байдена допомога Україні склала понад $43,7 млрд.

Це буде перший випадок, коли генеральний інспектор Пентагону матиме персонал в Україні після повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року, зазначила прессекретар посадовця.

У серпні президент США попросив Конгрес схвалити додаткові витрати у розмірі близько $40 млрд, зокрема $24 млрд для України. Але частина Республіканців може заперечити цьому, пише Reuters.

Як пише CNN, "дедалі більш скептичні" республіканці поставили питання про те, наскільки двопартійна підтримка існує для таких значиних сум допомоги.

"Все більше республіканців почали сумніватися в доцільності витрачання мільярдів доларів в Україні та закликали до більшого контролю", – стверджує телеканал.

Проте такі заклики не є одностайними у партії. Зокрема, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконел заявив, що вже є "безпрецедентна інформація про те, як майже 30 типів західних систем озброєнь і транспортних засобів використовуються Україною, часто аж до серійного номера", пише CNN

У попередньому звіті Пентагону, який отримало CNN, стверджувалось, нібито у 2022 році в Україні було викрадено "деяку зброю та обладнання", надане Заходом, але українські спецслужби розкрили цю змову. Міноборони України спростувало інформацію про нібито розкрадання військової допомоги Заходу в Україні.

Відділ оборонного співробітництва Пентагону "не зміг провести необхідний [моніторинг кінцевого використання. – CNN] військового обладнання, яке США надали Україні у 2022 фінансовому році", написано у звіті.

У січні 2023 року Мінфін США заявив, що немає жодних ознак того, що Україна використовує американську допомогу не за призначенням.

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