CNN пише про "розкрадання" західної зброї в Україні. Міноборони: США не виявили

Заступник глави Міноборони Володимир Гаврилов спростував інформацію про нібито розкрадання військової допомоги Заходу в Україні. За його словами, відповідна інспекція США засвідчила, що не має претензій до України. Раніше про "розкрадання" писав американський телеканал CNN з посиланням на звіт генерального інспектора Пентагону, отриманий журналістами.

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Інспекція США засвідчила, що в американської сторони немає претензій до обліку Україною озброєння та військової техніки, зазначив Гаврилов.

"Артилерія, боєприпаси, складні системи ППО, бронетехніка – в Україні усе обліковано. Минулого року було впроваджено автоматизовану систему обліку і проходження всього озброєння та військової техніки через логістику," – сказав він.

За допомогою партнерів були введені програми LOGFAS і "Каравай", які дозволяють "за штрихкодом" і QR-кодом" відстежувати надходження техніки до військової частини, зауважив посадовець.

Ця сама систем дозволяє в разі потреби приїхати до військової частини й "побачити, що там є", підсумував Гаврилов.

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CNN писал, що за звітом генерального інспектора Пентагону "злочинці, добровольці та торговці зброєю в Україні" минулого року нібито викрали "деяку зброю та обладнання", яке було надане Заходом.

Звіт охоплює період з лютого до вересня 2022 року. Згідно з документом, українські спецслужби розкрили змови щодо викрадення зброї та обладнання.

Після широкомасштабного вторгнення РФ здатність Пентагону відстежувати та контролювати все американське обладнання, яке надходить в Україну, зіткнулось з проблемами через обмежену присутність США в країні, йдеться у звіті.

Відділ оборонного співробітництва "не зміг провести необхідний [моніторинг кінцевого використання. – CNN] військового обладнання, яке США надали Україні у 2022 фінансовому році", написано у звіті.

Моніторинг ускладнювала неможливість персоналу Пентагону відвідати місця, де використовувалось або зберігалось надане Україні обладнання.

У січні 2023 року Мінфін США заявив, що немає жодних ознак того, що Україна використовує американську допомогу не за призначенням.

Деякі представники Республіканської партії США наполягали на звітності щодо питань військової допомоги Україні.

Того самого місяця Міністр оборони Резніков повідомив, що партнери України впевнилися, що ЗСУ ефективно використовують зброю зі США.

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