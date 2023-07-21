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CNN пише про "розкрадання" західної зброї в Україні. Міноборони: США не виявили

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 16:58
CNN пише про
Військова домога США (Фото: Facebook Олексія Резнікова)

Заступник глави Міноборони Володимир Гаврилов спростував інформацію про нібито розкрадання військової допомоги Заходу в Україні. За його словами, відповідна інспекція США засвідчила, що не має претензій до України. Раніше про "розкрадання" писав американський телеканал CNN з посиланням на звіт генерального інспектора Пентагону, отриманий журналістами.

Інспекція США засвідчила, що в американської сторони немає претензій до обліку Україною озброєння та військової техніки, зазначив Гаврилов.

"Артилерія, боєприпаси, складні системи ППО, бронетехніка – в Україні усе обліковано. Минулого року було впроваджено автоматизовану систему обліку і проходження всього озброєння та військової техніки через логістику," – сказав він.

За допомогою партнерів були введені програми LOGFAS і "Каравай", які дозволяють "за штрихкодом" і QR-кодом" відстежувати надходження техніки до військової частини, зауважив посадовець.

Ця сама систем дозволяє в разі потреби приїхати до військової частини й "побачити, що там є", підсумував Гаврилов.

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CNN писал, що за звітом генерального інспектора Пентагону "злочинці, добровольці та торговці зброєю в Україні" минулого року нібито викрали "деяку зброю та обладнання", яке було надане Заходом.

Звіт охоплює період з лютого до вересня 2022 року. Згідно з документом, українські спецслужби розкрили змови щодо викрадення зброї та обладнання.

Після широкомасштабного вторгнення РФ здатність Пентагону відстежувати та контролювати все американське обладнання, яке надходить в Україну, зіткнулось з проблемами через обмежену присутність США в країні, йдеться у звіті.

Відділ оборонного співробітництва "не зміг провести необхідний [моніторинг кінцевого використання. – CNN] військового обладнання, яке США надали Україні у 2022 фінансовому році", написано у звіті. 

Моніторинг ускладнювала неможливість персоналу Пентагону відвідати місця, де використовувалось або зберігалось надане Україні обладнання.

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Артем Джеріпа
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війнавійськова допомогапентагонCNNміністерство оборони
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