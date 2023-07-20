Британія надала Україні у 15 разів більше снарядів, аніж планувала – Воллес
Велика Британія передала Україні у "понад 15 разів" більше снарядів, аніж планувала спочатку. Про це повідомив міністр оборони країни Бен Воллес, пише The Guardian.
"Ми доставили артилерійських боєприпасів у понад 15 разів більше, ніж спочатку планувалося", – сказав він.
Загалом Велика Британія передала на 184 000 артилерійських снарядів більше, ніж було заплановано рік тому.
Воллес зазначив, що Британія "пожертвувала значну кількість військового обладнання, боєприпасів і нелетальної допомоги".
"Хоча в невеликій кількості областей ми досягли менше, ніж очікувалося... ми перевищили плани в таких критичних областях, як артилерія, оперативно реагуючи на пріоритети України та розвиток подій на полі бою", – сказав він.
- 12 липня на саміті НАТО Воллес попросив Україну бути тактовнішою з вимогами до союзників і більше дякувати за військову та інші види допомоги у війні.
- Згодом Воллес пояснив, що його слова були "спотворені", і назвав відносини Британії та України "партнерськими".
- У відповідь президент Зеленський сказав, що українці дуже вдячні, і попросив міністра оборони Резнікова зателефонувати британському колезі.
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