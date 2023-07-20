Британія надала Україні у 15 разів більше снарядів, аніж планувала – Воллес

Велика Британія передала Україні у "понад 15 разів" більше снарядів, аніж планувала спочатку. Про це повідомив міністр оборони країни Бен Воллес, пише The Guardian.

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"Ми доставили артилерійських боєприпасів у понад 15 разів більше, ніж спочатку планувалося", – сказав він.

Загалом Велика Британія передала на 184 000 артилерійських снарядів більше, ніж було заплановано рік тому.

Воллес зазначив, що Британія "пожертвувала значну кількість військового обладнання, боєприпасів і нелетальної допомоги".

"Хоча в невеликій кількості областей ми досягли менше, ніж очікувалося... ми перевищили плани в таких критичних областях, як артилерія, оперативно реагуючи на пріоритети України та розвиток подій на полі бою", – сказав він.

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