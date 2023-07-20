RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Британія надала Україні у 15 разів більше снарядів, аніж планувала – Воллес

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 18:33
Британія надала Україні у 15 разів більше снарядів, аніж планувала – Воллес - Фото
Бен Воллес (Фото: EPA)

Велика Британія передала Україні у "понад 15 разів" більше снарядів, аніж планувала спочатку. Про це повідомив міністр оборони країни Бен Воллес, пише The Guardian.

"Ми доставили артилерійських боєприпасів у понад 15 разів більше, ніж спочатку планувалося", – сказав він.

Загалом Велика Британія передала на 184 000 артилерійських снарядів більше, ніж було заплановано рік тому.

Воллес зазначив, що Британія "пожертвувала значну кількість військового обладнання, боєприпасів і нелетальної допомоги".

"Хоча в невеликій кількості областей ми досягли менше, ніж очікувалося... ми перевищили плани в таких критичних областях, як артилерія, оперативно реагуючи на пріоритети України та розвиток подій на полі бою", – сказав він.

Читайте також: Данілов про критику Воллеса: Не його справжня позиція, сказав, коли був емоційний

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаБен Воллесвійськова допомогаВелика Британіяснаряди
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 