Британія надала Україні у 15 разів більше снарядів, аніж планувала – Воллес
Великобритания передала Украине "более чем в 15 раз" больше снарядов, чем планировала сначала. Об этом сообщил министр обороны страны Бен Уоллес, пишет The Guardian.
"Мы доставили артиллерийских боеприпасов более чем в 15 раз больше, чем первоначально планировалось", – сказал он.
В общей сложности Великобритания передала на 184 000 артиллерийских снарядов больше, чем было запланировано год назад.
Уоллес отметил, что Британия "пожертвовала значительное количество военного оборудования, боеприпасов и нелетальной помощи".
"Хотя в небольшом количестве областей мы достигли меньше, чем ожидалось... мы превысили планы в таких критических областях, как артиллерия, оперативно реагируя на приоритеты Украины и развитие событий на поле боя", – сказал он.
- 12 июля на саммите НАТО Уоллес попросил Украину быть более тактичной с требованиями к союзникам и больше благодарить за военную и другие виды помощи в войне.
- Впоследствии Уоллес объяснил, что его слова были "искажены", и назвал отношения Британии и Украины "партнерскими".
- В ответ президент Зеленский сказал, что украинцы очень благодарны, и попросил министра обороны Резникова позвонить по телефону британскому коллеге.
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