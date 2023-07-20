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Британія надала Україні у 15 разів більше снарядів, аніж планувала – Воллес

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 18:33
Британія надала Україні у 15 разів більше снарядів, аніж планувала – Воллес - Фото
Бен Уоллес (Фото: EPA)

Великобритания передала Украине "более чем в 15 раз" больше снарядов, чем планировала сначала. Об этом сообщил министр обороны страны Бен Уоллес, пишет The Guardian.

"Мы доставили артиллерийских боеприпасов более чем в 15 раз больше, чем первоначально планировалось", – сказал он.

В общей сложности Великобритания передала на 184 000 артиллерийских снарядов больше, чем было запланировано год назад.

Уоллес отметил, что Британия "пожертвовала значительное количество военного оборудования, боеприпасов и нелетальной помощи".

"Хотя в небольшом количестве областей мы достигли меньше, чем ожидалось... мы превысили планы в таких критических областях, как артиллерия, оперативно реагируя на приоритеты Украины и развитие событий на поле боя", – сказал он.

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Артём Джерипа
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