CNN пишет о "разворовывании" западного оружия в Украине. Минобороны: США не обнаружили

Заместитель главы Минобороны Владимир Гаврилов опроверг информацию о якобы разворовывании военной помощи Запада в Украине. По его словам, соответствующая инспекция США показала, что нет претензий к Украине. Ранее о "хищениях" писал американский телеканал CNN со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона, полученный журналистами.

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Инспекция США засвидетельствовала, что у американской стороны нет претензий к учету Украиной вооружения и военной техники, отметил Гаврилов.

"Артиллерия, боеприпасы, сложные системы ПВО, бронетехника – в Украине все учтено. В прошлом году была внедрена автоматизированная система учета и прохождения всего вооружения и военной техники через логистику," – сказал он.

С помощью партнеров были введены программы LOGFAS и "Каравай", позволяющие "по штрих-коду" и QR-коду отслеживать поступление техники в воинскую часть, заметил чиновник.

Эта же система позволяет в случае необходимости приехать в воинскую часть и "увидеть, что там есть", подытожил Гаврилов.

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CNN писал, что согласно отчету генерального инспектора Пентагона "преступники, добровольцы и торговцы оружием в Украине" в прошлом году якобы похитили "некоторое оружие и оборудование", предоставленное Западом.

Отчет охватывает период с февраля по сентябрь 2022 года. Согласно документу, украинские спецслужбы раскрыли заговоры по хищению оружия и оборудования.

После широкомасштабного вторжения РФ способность Пентагона отслеживать и контролировать все поступающее в Украину американское оборудование столкнулось с проблемами из-за ограниченного присутствия США в стране, говорится в отчете.

Отдел оборонного сотрудничества "не смог провести необходимый [мониторинг конечного использования. – CNN] военного оборудования, предоставленного США Украине в 2022 финансовом году", написано в отчете.

Мониторинг усложняла невозможность персонала Пентагона посетить места, где использовалось или хранилось предоставленное Украине оборудование.

В январе 2023 года Минфин США заявил, что нет никаких признаков того, что Украина использует американскую помощь не по назначению.

Некоторые представители Республиканской партии США настаивали на отчетности по вопросам военной помощи Украине.

В том же месяце Министр обороны Резников сообщил, что партнеры Украины убедились, что ВСУ эффективно используют оружие из США.

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