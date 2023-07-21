CNN пишет о "разворовывании" западного оружия в Украине. Минобороны: США не обнаружили
Заместитель главы Минобороны Владимир Гаврилов опроверг информацию о якобы разворовывании военной помощи Запада в Украине. По его словам, соответствующая инспекция США показала, что нет претензий к Украине. Ранее о "хищениях" писал американский телеканал CNN со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона, полученный журналистами.
Инспекция США засвидетельствовала, что у американской стороны нет претензий к учету Украиной вооружения и военной техники, отметил Гаврилов.
"Артиллерия, боеприпасы, сложные системы ПВО, бронетехника – в Украине все учтено. В прошлом году была внедрена автоматизированная система учета и прохождения всего вооружения и военной техники через логистику," – сказал он.
С помощью партнеров были введены программы LOGFAS и "Каравай", позволяющие "по штрих-коду" и QR-коду отслеживать поступление техники в воинскую часть, заметил чиновник.
Эта же система позволяет в случае необходимости приехать в воинскую часть и "увидеть, что там есть", подытожил Гаврилов.
Читайте также: Украинцы достаточно эффективно используют кассетные боеприпасы – Белый дом
CNN писал, что согласно отчету генерального инспектора Пентагона "преступники, добровольцы и торговцы оружием в Украине" в прошлом году якобы похитили "некоторое оружие и оборудование", предоставленное Западом.
Отчет охватывает период с февраля по сентябрь 2022 года. Согласно документу, украинские спецслужбы раскрыли заговоры по хищению оружия и оборудования.
После широкомасштабного вторжения РФ способность Пентагона отслеживать и контролировать все поступающее в Украину американское оборудование столкнулось с проблемами из-за ограниченного присутствия США в стране, говорится в отчете.
Отдел оборонного сотрудничества "не смог провести необходимый [мониторинг конечного использования. – CNN] военного оборудования, предоставленного США Украине в 2022 финансовом году", написано в отчете.
Мониторинг усложняла невозможность персонала Пентагона посетить места, где использовалось или хранилось предоставленное Украине оборудование.
- В январе 2023 года Минфин США заявил, что нет никаких признаков того, что Украина использует американскую помощь не по назначению.
- Некоторые представители Республиканской партии США настаивали на отчетности по вопросам военной помощи Украине.
- В том же месяце Министр обороны Резников сообщил, что партнеры Украины убедились, что ВСУ эффективно используют оружие из США.
Читайте также: Британия поставила Украине в 15 раз больше снарядов, чем планировала – Уоллес
Комментарии