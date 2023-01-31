США: Нет никаких признаков, что Украина разворовывает помощь со стороны Вашингтона

В Министерстве финансов США заявили, что у них нет никаких признаков того, что Украина использует американскую помощь не по назначению. Об этом в комментарии агентству Reuters сообщила представитель ведомства Меган Аппер.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, нет никаких признаков неправомерного использования средств США в Украине.

Она отметила, что Вашингтон продолжит сотрудничать с украинской властью, чтобы обеспечить гарантии предотвращения коррупции.

"У нас нет никаких признаков того, что средства США использовались в Украине не по назначению. Мы приветствуем постоянные усилия украинских властей по сотрудничеству с нами для обеспечения соответствующих гарантий, чтобы помощь США доходила до тех, для кого она предназначена", — заявила Аппер.

Чиновница сказала, что Минфин США будет продолжать сотрудничать со Всемирным банком в отслеживании выплат, чтобы подтвердить, что они используются по назначению, а также с Украиной и другими партнерами для борьбы с коррупцией.

Читайте также: Разбор | Яйцо за 17 грн. Как работают оборонные закупки во время войны и когда их откроют

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.