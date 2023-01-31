UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США: Нет никаких признаков, что Украина разворовывает помощь со стороны Вашингтона

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 19:33
США: Нет никаких признаков, что Украина разворовывает помощь со стороны Вашингтона - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

В Министерстве финансов США заявили, что у них нет никаких признаков того, что Украина использует американскую помощь не по назначению. Об этом в комментарии агентству Reuters сообщила представитель ведомства Меган Аппер.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, нет никаких признаков неправомерного использования средств США в Украине.

Она отметила, что Вашингтон продолжит сотрудничать с украинской властью, чтобы обеспечить гарантии предотвращения коррупции. 

"У нас нет никаких признаков того, что средства США использовались в Украине не по назначению. Мы приветствуем постоянные усилия украинских властей по сотрудничеству с нами для обеспечения соответствующих гарантий, чтобы помощь США доходила до тех, для кого она предназначена", — заявила Аппер.

Чиновница сказала, что Минфин США будет продолжать сотрудничать со Всемирным банком в отслеживании выплат, чтобы подтвердить, что они используются по назначению, а также с Украиной и другими партнерами для борьбы с коррупцией.

Читайте также: Разбор | Яйцо за 17 грн. Как работают оборонные закупки во время войны и когда их откроют

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коррупция Минфин США война аудит военная помощь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 