В Киев приехали аудиторы из США – контролировать использование военной помощи – Нуланд
В Киев приехали американские аудиторы, которые будут контролировать использование американской военной помощи. Об этом сказала заместительница госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям, передает CNN.
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Как отмечается, члены Конгресса из Республиканской партии выразили желание предпринять дополнительные усилия по надзору в вопросе поддержки США Украины. Нуланд заявила, что меры по надзору предпринимаются.
По ее словам, американские аудиторы находятся в Киеве, чтобы убедиться, что "никакая помощь или оружие не перенаправлены".
Замгоссекретаря США сообщила, что на этой неделе в Киев прибыли аудиторы США вместе с консультантами Всемирного банка и Deloitte.
"Мы продолжаем поддерживать основные реформы и меры по борьбе с коррупцией, проводимые украинским правительством по всей стране", – заявила Нуланд.
Как сообщается, на этой неделе Госдепартамент заявил, что ему неизвестно о какой-либо связи помощи США с коррупционным скандалом в украинском правительстве, который привел к отставке заместителя министра обороны страны.
Прибытие аудиторов в Киев произошло после того, как президент США Джо Байден объявил, что планирует отправить 31 танк Abrams в Украину, а Пентагон на прошлой неделе обнародовал пакет мер по обеспечению безопасности Украины на $2,5 млрд, в который впервые входят бронетранспортеры Stryker и новые боевые машины Bradley.
- Республиканцы настаивают на отчетности в вопросах военной помощи Украине.
- Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams.
- Великобритания планирует поставить 14 танков Challenger 2 в Украину в конце марта.
- Германия поставит роту танков Leopard 2А6 к концу марта, Польша – в течение нескольких недель.
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