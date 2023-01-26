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В Киев приехали аудиторы из США – контролировать использование военной помощи – Нуланд

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 20:51
В Киев приехали аудиторы из США – контролировать использование военной помощи – Нуланд - Фото
Виктория Нуланд (фото: EPA)

В Киев приехали американские аудиторы, которые будут контролировать использование американской военной помощи. Об этом сказала заместительница госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям, передает CNN.

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Как отмечается, члены Конгресса из Республиканской партии выразили желание предпринять дополнительные усилия по надзору в вопросе поддержки США Украины. Нуланд заявила, что меры по надзору предпринимаются.

По ее словам, американские аудиторы находятся в Киеве, чтобы убедиться, что "никакая помощь или оружие не перенаправлены".

Замгоссекретаря США сообщила, что на этой неделе в Киев прибыли аудиторы США вместе с консультантами Всемирного банка и Deloitte.

"Мы продолжаем поддерживать основные реформы и меры по борьбе с коррупцией, проводимые украинским правительством по всей стране", – заявила Нуланд.

Как сообщается, на этой неделе Госдепартамент заявил, что ему неизвестно о какой-либо связи помощи США с коррупционным скандалом в украинском правительстве, который привел к отставке заместителя министра обороны страны.

Прибытие аудиторов в Киев произошло после того, как президент США Джо Байден объявил, что планирует отправить 31 танк Abrams в Украину, а Пентагон на прошлой неделе обнародовал пакет мер по обеспечению безопасности Украины на $2,5 млрд, в который впервые входят бронетранспортеры Stryker и новые боевые машины Bradley.

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Наталія Медведєва
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республиканская партия военная помощь виктория нуланд
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