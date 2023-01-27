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Партнеры Украины убедились, что ВСУ эффективно используют оружие из США – Резников

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2023, 22:16
Партнеры Украины убедились, что ВСУ эффективно используют оружие из США – Резников - Фото
Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Партнеры Украины убедились, что все доставляемое из США в соответствующем количестве вооружение и оборудование эффективно применяется украинскими защитниками. Об этом написал министр обороны Алексей Резников после встречи с генеральным инспектором Минобороны США Робертом Сторчем, который в составе делегации по контролю над вооружением прибыл в Киев.

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Резников опубликовал несколько тезисов по результатам "содержательной, предметной" встречи.

Доверие – это то, на чем построены наши отношения. Транспарентность всех без исключения процессов – то, чего мы достигли и продолжаем соблюдать.

Вопросу поставки оружия и его учета уделяется очень пристальное внимание в Минобороны и ВСУ.

Делегация инспекторов США положительно отметила первые результаты внедрения Министерством обороны Украины логистической программы LOGFAS, позволяющей мониторить поставки Украине вооружения от стран-партнеров и контролировать движение материально-технической помощи. Обсудили дальнейшую работу по автоматизации для обеспечения контроля и невозможности коррупции.

Наши партнеры убедились, что все доставляемое из США в соответствующем количестве вооружение и оборудование эффективно применяется украинскими защитниками.

И главное: наши партнеры, как и мы, уверены – Украина победит. И они с нами рядом на всех этапах этой борьбы со злом мирового масштаба.

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Вадим Ребрина
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Алексей Резников США вооружение
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