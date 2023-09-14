UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США посылает команду для мониторинга, как Украина использует военную помощь – CNN

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2023, 11:40
США посылает команду для мониторинга, как Украина использует военную помощь – CNN - Фото
Экипаж M2 Bradley (Фото: Telegram Анна Маляр)

Минобороны США создает новую команду в Украине по мониторингу помощи Киеву со стороны США в сфере безопасности. Это связано с тем, что все больше республиканских законодателей призывают усилить надзор за использованием денег. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников.

Высокопоставленный представитель США начал работу в Украине в конце августа, а к концу сентября ожидается прибытие дополнительного персонала, заявил генеральный инспектор Пентагона.

Персонал, базирующийся в посольстве США в Киеве, будет контролировать помощь США.

С начала правления администрации президента США Джо Байдена помощь Украине составила более $43,7 млрд.

Это будет первый случай, когда у генерального инспектора Пентагона будет персонал в Украине после полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, отметила пресс-секретарь чиновника.

В августе президент США попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы в размере около $40 млрд, в том числе $24 млрд для Украины. Но часть Республиканцев может опровергнуть это, пишет Reuters.

Как пишет CNN, "все более скептические" республиканцы задали вопрос о том, как двухпартийная поддержка существует для таковых значимых сумм помощи.

"Все больше республиканцев стали сомневаться в целесообразности расходования миллиардов долларов в Украине и призвали к большему контролю", – утверждает телеканал.

Однако такие призывы не единодушны в партии. В частности, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконел заявил, что уже есть "беспрецедентная информация о том, как почти 30 типов западных систем вооружений и транспортных средств используются Украиной, часто вплоть до серийного номера", пишет CNN.

  • В предыдущем отчете Пентагона, полученном CNN, утверждалось, что в 2022 году в Украине было похищено "некоторое оружие и оборудование", предоставленное Западом, но украинские спецслужбы раскрыли этот заговор. Минобороны Украины опровергло информацию о якобы хищении военной помощи Запада в Украине.
  • Отдел оборонного сотрудничества Пентагона "не смог провести необходимый [мониторинг конечного использования. – CNN] военного оборудования, которое США предоставили Украине в 2022 финансовом году", написано в отчете.
  • В январе 2023 года Минфин США заявил, что нет никаких признаков того, что Украина использует американскую помощь не по назначению.

Читайте также: Украинцы достаточно эффективно используют кассетные боеприпасы – Белый дом

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаСШАвоенная помощьпентагонреспубликанцы
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 