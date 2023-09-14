США посылает команду для мониторинга, как Украина использует военную помощь – CNN

Минобороны США создает новую команду в Украине по мониторингу помощи Киеву со стороны США в сфере безопасности. Это связано с тем, что все больше республиканских законодателей призывают усилить надзор за использованием денег. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников.

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Высокопоставленный представитель США начал работу в Украине в конце августа, а к концу сентября ожидается прибытие дополнительного персонала, заявил генеральный инспектор Пентагона.

Персонал, базирующийся в посольстве США в Киеве, будет контролировать помощь США.

С начала правления администрации президента США Джо Байдена помощь Украине составила более $43,7 млрд.

Это будет первый случай, когда у генерального инспектора Пентагона будет персонал в Украине после полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, отметила пресс-секретарь чиновника.

В августе президент США попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы в размере около $40 млрд, в том числе $24 млрд для Украины. Но часть Республиканцев может опровергнуть это, пишет Reuters.

Как пишет CNN, "все более скептические" республиканцы задали вопрос о том, как двухпартийная поддержка существует для таковых значимых сумм помощи.

"Все больше республиканцев стали сомневаться в целесообразности расходования миллиардов долларов в Украине и призвали к большему контролю", – утверждает телеканал.

Однако такие призывы не единодушны в партии. В частности, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконел заявил, что уже есть "беспрецедентная информация о том, как почти 30 типов западных систем вооружений и транспортных средств используются Украиной, часто вплоть до серийного номера", пишет CNN.

В предыдущем отчете Пентагона, полученном CNN, утверждалось, что в 2022 году в Украине было похищено "некоторое оружие и оборудование", предоставленное Западом, но украинские спецслужбы раскрыли этот заговор. Минобороны Украины опровергло информацию о якобы хищении военной помощи Запада в Украине.

Отдел оборонного сотрудничества Пентагона "не смог провести необходимый [мониторинг конечного использования. – CNN] военного оборудования, которое США предоставили Украине в 2022 финансовом году", написано в отчете.

В январе 2023 года Минфин США заявил, что нет никаких признаков того, что Украина использует американскую помощь не по назначению.

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