Reuters: Поставки авиабомб большой дальности из США для Украины перенесли на 2024 год

По данным Пентагона, Украина только в 2024 году получит свою первую крупную партию авиабомб

США и Украина (Фото: ОП)

По данным Пентагона, Украине придется ждать до 2024 года, прежде чем она получит первую крупную партию авиабомб (GLSDB), которые США адаптировали для нанесения ударов на расстоянии почти 160 км. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собеседников, ознакомленных с терминами.

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В материале отмечается, что Украина нуждается в GLSDB для увеличения ограниченного количества ракет ATACMS радиусом действия 100 миль, присланных США.

"Это позволит украинским военным поражать цели на вдвое большем расстоянии, достижимом ракетами, которые сейчас выпускаются из поставляемой США ракетно-ракетной системы высокой мобильности (HIMARS) и заставит Россию переместить свои запасы еще дальше от линии фронта", — пишет агентство.

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Однако собеседники, знающие текущие сроки, отметили, что доставка в США компанией Boeing, главным подрядчиком GLSDB, состоится в конце декабря, после чего потребуется еще несколько месяцев испытаний перед последующей отправкой в Украину.

Представитель Пентагона заявил, добавило агентство, что они "ожидают предоставления этой ключевой возможности в начале 2024 года после успешной проверки", что является еще одним термином для испытаний.

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Поскольку контракт на начало производства GLSDB был подписан в марте, согласно заявлению Пентагона для Reuters, поставки были перенесены на конец года. Производство нуждалось в материалах, предоставленных правительством, поэтому подписание контракта сдерживало его начало.

СПРАВКА. GLSDB – компактные высокоточные боеприпасы. Они созданы Boeing совместно с SAAB и находятся в разработке с 2019 года. Эти боеприпасы совмещают в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем M26. Боеприпас может поражать цели на расстоянии 150 км. GLSDB можно стрелять из ракетных установок, таких как система HIMARS, которую США уже поставили Украине. Бомба оснащена крыльями, позволяющими ей "скользить" к цели, и ракетным двигателем, обеспечивающим дополнительную дальность.