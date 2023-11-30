Reuters: Поставки авиабомб большой дальности из США для Украины перенесли на 2024 год
По данным Пентагона, Украине придется ждать до 2024 года, прежде чем она получит первую крупную партию авиабомб (GLSDB), которые США адаптировали для нанесения ударов на расстоянии почти 160 км. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собеседников, ознакомленных с терминами.
В материале отмечается, что Украина нуждается в GLSDB для увеличения ограниченного количества ракет ATACMS радиусом действия 100 миль, присланных США.
"Это позволит украинским военным поражать цели на вдвое большем расстоянии, достижимом ракетами, которые сейчас выпускаются из поставляемой США ракетно-ракетной системы высокой мобильности (HIMARS) и заставит Россию переместить свои запасы еще дальше от линии фронта", — пишет агентство.
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Однако собеседники, знающие текущие сроки, отметили, что доставка в США компанией Boeing, главным подрядчиком GLSDB, состоится в конце декабря, после чего потребуется еще несколько месяцев испытаний перед последующей отправкой в Украину.
Представитель Пентагона заявил, добавило агентство, что они "ожидают предоставления этой ключевой возможности в начале 2024 года после успешной проверки", что является еще одним термином для испытаний.
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Поскольку контракт на начало производства GLSDB был подписан в марте, согласно заявлению Пентагона для Reuters, поставки были перенесены на конец года. Производство нуждалось в материалах, предоставленных правительством, поэтому подписание контракта сдерживало его начало.
- В марте 2023 года Евросоюз принял план по обеспечению Украины боеприпасами, предусматривающий закупку 1 млн снарядов в течение года, но его мощностей не хватило, чтобы выполнить свое обещание. По состоянию на конец ноября Украина получила всего 300 000 снарядов.
- В сентябре стало известно о решении США назначить специальную мониторинговую команду. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч возглавил команду, проверяющую, как Украина использует военную помощь США.
- 2 ноября посол США в Украине подтвердила, что ни одна единица предоставленной Украине от США техники, ни гуманитарная помощь, бюджетная поддержка или другие виды помощи не были перенаправлены не по назначению.
- 27 ноября Министерство обороны Украины и посольство США договорились о расширенном мониторинге использования иностранного оружия: за ним последуют регулярные инвентаризации, совместные физические проверки с партнерами и спецпроверки.