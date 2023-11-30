Посилення ППО та розвиток ОПК: У Міноборони назвали пріоритети на 2024 рік
Міністерство оборони України спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості у 2024 році планують збільшити у кілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки. Про це повідомив у етері телемаратону заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
За його словами, увагу звернуть на виробництво засобів протиповітряної оборони – від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до систем ППО з дальністю понад сотню кілометрів (на кшталт ЗРК "Корал").
Гаврилюк зазначив, що у затвердженому бюджеті на 2024 рік передбачено 175 млрд грн на закупівлю ракет та боєприпасів.
"Крім того, в затвердженому бюджеті на 2024 рік передбачено, що близько 175 мільярдів гривень виділяється на закупівлю ракет і боєприпасів, щоб наші Сили оборони могли гідно протистояти російській агресії", – сказав генерал-лейтенант.
За його словами, розбудова вітчизняного оборонно-промислового комплексу є пріоритетом для Міністерства оборони України.
Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік на початку листопада. Торік парламент проголосував бюджет на 2023 рік у першому читанні 7 жовтня, а ухвалив його в цілому 3 листопада.
- 28 листопада Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2024 рік.
- У той же день Путін затвердив рекордний військовий бюджет РФ із часів СРСР. На війну піде третина витрат.