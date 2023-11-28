Путін затвердив рекордний військовий бюджет РФ із часів СРСР. На війну піде третина витрат

Диктатор Володимир Путін затвердив рекордний військовий бюджет країни-агресора з рекордними витратами на армію та оборонку з часів СРСР

Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін затвердив рекордний військовий бюджет країни-агресора з рекордними витратами на армію та оборонку з часів СРСР. Про це повідомили пропагандистські ресурси РФ, підконтрольні Кремлю.

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Путін підписав закон про федеральний бюджет Росії на 2024-2026 роки 27 листопада – вперше з часів СРСР Москва спрямує майже третину всіх витрат на утримання армії та військово-промислового комплексу.

Згідно з документом, росіяни планують витратити на війну 10,775 трлн рублів – це на 70% більше, ніж у 2023 році (6,8 трлн) та у 2,3 раза більше, ніж у 2022 році (4,7 трлн).

Частка військових видатків бюджету досягне 29,5%. Третину бюджету на військові витрати СРСР витрачав останні роки перед розвалом.

Сумарно на силові структури Кремль спрямує майже 40% бюджету. Буде скорочено та заморожено фінансування економіки, освіти, медицини, охорони здоров'я, підтримки малого бізнесу, наукових досліджень, авіаційної промисловості, підтримки регіонів.

Фінансування державної пропаганди залишиться на рекордних рівнях — рупори Кремля отримають із бюджету 121,3 млрд рублів проти 122 млрд у 2023 році. Витрати на пропагандистське кіно збільшать на 11% – до 234 млрд рублів.

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