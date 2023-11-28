Путин утвердил рекордный военный бюджет РФ со времен СССР. На войну пойдет треть расходов
Российский диктатор Владимир Путин утвердил рекордный военный бюджет страны-агрессора с рекордными расходами на армию и оборонку со времен СССР. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы РФ, подконтрольные Кремлю.
Путин подписал закон о федеральном бюджете России на 2024-2026 годы 27 ноября — впервые со времен СССР Москва направит почти треть всех расходов на содержание армии и военно-промышленного комплексу.
Согласно документу, россияне планируют потратить на войну 10,775 трлн рублей — это на 70% больше, чем в 2023 году (6,8 трлн) и в 2,3 раза больше, чем в 2022 году (4,7 трлн).
Доля военных расходов бюджета достигнет 29,5%. Треть бюджета на военные расходы СССР тратил в последние годы перед развалом.
Суммарно на силовые структуры Кремль направит почти 40% бюджета. Будет сокращено и заморожено финансирование экономики, образования, медицины, здравоохранения, поддержки малого бизнеса, научных исследований, авиационное промышленности, поддержки регионов.
Финансирование государственной пропаганды останется на рекордных уровнях — рупоры Кремля получат из бюджета 121,3 млрд рублей против 122 млрд в 2023 году. Расходы на пропагандистское кино увеличат на 11% — до 234 млрд рублей.
- Министр обороны Рустем Умеров на совещании с главой Минстратегпрома Александром Камышиным призвал обеспечить украинскую армию вооружением украинского производства.
- В июле Камышин говорил, что Украина собирается стать крупнейшим производителем оружия в Европе.
- 8 июня 2023 года предыдущий министр обороны Алексей Резников заявил, что у Украины есть хорошие перспективы иметь свои ракеты с дальностью поражения более 1000 км.
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