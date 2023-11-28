Путин утвердил рекордный военный бюджет РФ со времен СССР. На войну пойдет треть расходов

Российский диктатор Владимир Путин утвердил рекордный военный бюджет страны-агрессора с рекордными расходами на армию и оборонку со времен СССР

Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин утвердил рекордный военный бюджет страны-агрессора с рекордными расходами на армию и оборонку со времен СССР. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы РФ, подконтрольные Кремлю.

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Путин подписал закон о федеральном бюджете России на 2024-2026 годы 27 ноября — впервые со времен СССР Москва направит почти треть всех расходов на содержание армии и военно-промышленного комплексу.

Согласно документу, россияне планируют потратить на войну 10,775 трлн рублей — это на 70% больше, чем в 2023 году (6,8 трлн) и в 2,3 раза больше, чем в 2022 году (4,7 трлн).

Доля военных расходов бюджета достигнет 29,5%. Треть бюджета на военные расходы СССР тратил в последние годы перед развалом.

Суммарно на силовые структуры Кремль направит почти 40% бюджета. Будет сокращено и заморожено финансирование экономики, образования, медицины, здравоохранения, поддержки малого бизнеса, научных исследований, авиационное промышленности, поддержки регионов.

Финансирование государственной пропаганды останется на рекордных уровнях — рупоры Кремля получат из бюджета 121,3 млрд рублей против 122 млрд в 2023 году. Расходы на пропагандистское кино увеличат на 11% — до 234 млрд рублей.

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