Умеров призвал производить как можно больше украинского оружия для ВСУ

Министр обороны Рустем Умеров на совещании с главой Минстратегпрома Александром Камышиным призвал обеспечить украинскую армию вооружением украинского производства. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

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"Наш общий приоритет с министром стратегической промышленности Александром Камышиным – обеспечение Вооруженных Сил Украины вооружением украинского производства. Наша цель – локализовать как можно больше производств в Украине. Это вопрос нашей национальной безопасности", – сказал Умеров.

По словам Камышина, способности украинского ОПК втрое выросли по сравнению с 2022 годом.

"В следующем году это будет рост в шесть раз к 2023-му. Все, что можем, мы производим внутри страны", – добавил глава Минстратегпрома.

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