Умеров призвал производить как можно больше украинского оружия для ВСУ
Министр обороны Рустем Умеров на совещании с главой Минстратегпрома Александром Камышиным призвал обеспечить украинскую армию вооружением украинского производства. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Наш общий приоритет с министром стратегической промышленности Александром Камышиным – обеспечение Вооруженных Сил Украины вооружением украинского производства. Наша цель – локализовать как можно больше производств в Украине. Это вопрос нашей национальной безопасности", – сказал Умеров.
По словам Камышина, способности украинского ОПК втрое выросли по сравнению с 2022 годом.
"В следующем году это будет рост в шесть раз к 2023-му. Все, что можем, мы производим внутри страны", – добавил глава Минстратегпрома.
- В июле Камышин говорил, что Украина собирается стать крупнейшим производителем оружия в Европе.
- 8 июня 2023 года предыдущий министр обороны Алексей Резников заявил, что у Украины есть хорошие перспективы иметь свои ракеты с дальностью поражения более 1000 км.
- В конце июня Украина создала АО "Украинская оборонная промышленность" вместо концерна "Укроборонпром".
Читайте также: Глава Минстратегпрома: Киев и США будут производить ПВО, первые результаты – до конца года
Комментарии