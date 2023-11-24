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Умеров призвал производить как можно больше украинского оружия для ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 19:31
Умеров призвал производить как можно больше украинского оружия для ВСУ - Фото
Рустем Умеров и Александр Камышин (Фото: Минобороны)

Министр обороны Рустем Умеров на совещании с главой Минстратегпрома Александром Камышиным призвал обеспечить украинскую армию вооружением украинского производства. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Наш общий приоритет с министром стратегической промышленности Александром Камышиным – обеспечение Вооруженных Сил Украины вооружением украинского производства. Наша цель – локализовать как можно больше производств в Украине. Это вопрос нашей национальной безопасности", – сказал Умеров.

По словам Камышина, способности украинского ОПК втрое выросли по сравнению с 2022 годом.

"В следующем году это будет рост в шесть раз к 2023-му. Все, что можем, мы производим внутри страны", – добавил глава Минстратегпрома.

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Милана Головань
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