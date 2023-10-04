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Глава Минстратегпрома: Киев и США будут производить ПВО, первые результаты – к концу года

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2023, 20:40
Глава Минстратегпрома: Киев и США будут производить ПВО, первые результаты – к концу года - Фото
Александр Камышин (Фото: Мінстратегпром)

Украина и США начнут вместе производить системы противовоздушной обороны, и первые результаты будут уже до конца текущего года. Об этом заявил NV глава Минстратегпрома Александр Камышин.

 Он отметил, что о совместном производстве на украинский территории Киев и Вашингтон договорились во время недавнего визита в США президента Владимира Зеленского.

"Во время нашего визита в США мы получили не только очередное заверение о продолжении финансовой и военной поддержки, но и готовность работать над совместным производством систем ПВО. Мы уже начали над этим работу", – сказал Камышин.

По его словам, первые результаты такого совместного производства будут уже к концу 2023 года. "Другие сложные системные вещи" Камышин анонсировал на ближайшие годы.

На уточняющий вопрос о производстве других типов техники или оружия Камышин не ответил. NV, ссылаясь на собственные источники в украинских оборонных компаниях, пишет, что также будет совместное производство снарядов, но промышленные мощности разместят в третьей стране по соседству с Украиной.

Еще один подобный проект реализуют по запчастям для военных вертолетов, пишет издание.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, о производстве каких именно систем ПВО в сотрудничестве с США мог говорить Камышин, сказал, что "вряд ли кто-то будет сейчас озвучивать, что именно будет создано".

"Можем опираться на информацию, которая была раньше – что еще задолго до полномасштабного вторжения была перспектива создания зенитно-ракетной системы, как предложило КБ "Южное". Также КБ "Луч" объявило, что на базе того же "Нептуна" может создавать зенитно-ракетный комплекс. Но это вопрос долговременный и требующий финансирования", – сказал Игнат.

Он добавил, что, возможно, именно эти разработки, а может и другие, станут основой для совместного производства с США. Также он не исключил, что к американским типам ракет будут приспосабливать уже имеющиеся в Украине старые системы ПВО.

  • 27 сентября Шмыгаль заявил, что до зимы ПВО Украины будет усилена, и к отопительному сезону страна готовит такие проекты защиты, "которые никто в мире до сих пор не делал".
  • 30 сентября Зеленский рассказал, что идет работа над тем, чтобы производить системы ПВО в Украине.

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Оксана Житнюк
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производствопвоОПКМинстратегпромалександр камышин
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