Шмыгаль об энергетике: К зиме ПВО Украины будет усилена. Делаем уникальную для мира защиту
27.09.2023, 11:47
Денис Шмыгаль (Фото: Кабмин)
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина усилит противовоздушную оборону к зиме, чтобы защитить энергетическую инфраструктуру. Об этом он сообщил на форуме "Будущее украинской энергетики".
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По его словам, Украина работает над развитием системы ПВО, а к зиме она будет еще эффективнее и крепче.
Он отметил, что у России уменьшается количество ракет, а сама возможность производить их существенно упала.
Шмыгаль заявил, что энергетики продолжают ремонтировать критическую инфраструктуру, а к отопительному сезону страна готовит такие проекты защиты, "которые никто в мире до сих пор не делал".
Также глава правительства подчеркнул, что продолжается работа над децентрализацией энергосистемы.
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Были прилеты в Черкассах, Дрогобыче, Харькове, в Киеве работала противовоздушная оборона, упали обломки. В Ровно зафиксировали прилет в энергетический объект, часть района осталась без света.
- Недавно начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.
- Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.
- Накануне СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. В Минэнерго назвали эти сообщения ложными и заявили, что отключения не планируются.
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