Шмыгаль об энергетике: К зиме ПВО Украины будет усилена. Делаем уникальную для мира защиту

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина усилит противовоздушную оборону к зиме, чтобы защитить энергетическую инфраструктуру. Об этом он сообщил на форуме "Будущее украинской энергетики".

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По его словам, Украина работает над развитием системы ПВО, а к зиме она будет еще эффективнее и крепче.

Он отметил, что у России уменьшается количество ракет, а сама возможность производить их существенно упала.

Шмыгаль заявил, что энергетики продолжают ремонтировать критическую инфраструктуру, а к отопительному сезону страна готовит такие проекты защиты, "которые никто в мире до сих пор не делал".

Также глава правительства подчеркнул, что продолжается работа над децентрализацией энергосистемы.

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