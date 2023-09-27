UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шмыгаль об энергетике: К зиме ПВО Украины будет усилена. Делаем уникальную для мира защиту

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 11:47
Шмыгаль об энергетике: К зиме ПВО Украины будет усилена. Делаем уникальную для мира защиту - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: Кабмин)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина усилит противовоздушную оборону к зиме, чтобы защитить энергетическую инфраструктуру. Об этом он сообщил на форуме "Будущее украинской энергетики".

По его словам, Украина работает над развитием системы ПВО, а к зиме она будет еще эффективнее и крепче.
Он отметил, что у России уменьшается количество ракет, а сама возможность производить их существенно упала. 
Шмыгаль заявил, что энергетики продолжают ремонтировать критическую инфраструктуру, а к отопительному сезону страна готовит такие проекты защиты, "которые никто в мире до сих пор не делал". 
Также глава правительства подчеркнул, что продолжается работа над децентрализацией энергосистемы. 

Читайте сводку от министра внутренних дел Игоря Клименко о массированной ракетной атаке 21 сентября.

Были прилеты в Черкассах, Дрогобыче, Харькове, в Киеве работала противовоздушная оборона, упали обломки. В Ровно зафиксировали прилет в энергетический объект, часть района осталась без света.

Читайте также: Укрэнерго: Ракетный удар россиян повредил энергообъекты. Готовимся ко всем возможным сценариям

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаэнергетикапвоДенис Шмыгалькритическая инфраструктура
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 