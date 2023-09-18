Буданов об ожидаемых ударах России по энергетике Украины: Пусть начнут, получат ответ
18.09.2023, 07:01
Кирилл Буданов (Скриншот)
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью The Economist заявил, что за ожидаемые удары по украинской энергетической инфраструктуре Россия получит от Украины ответ.
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По его словам, Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.
"Пусть начнут. Они тоже получат ответ", – заявил Буданов.
Он также заверил, что увеличившийся ударный потенциал Украины не приведет к эскалации конфликта, поскольку Силы обороны соблюдают правила ведения войны.
- Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.
- Накануне СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. В Минэнерго назвали эти сообщения ложными и заявили, что отключения не планируются.
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