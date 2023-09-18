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Буданов об ожидаемых ударах России по энергетике Украины: Пусть начнут, получат ответ

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2023, 07:01
Буданов об ожидаемых ударах России по энергетике Украины: Пусть начнут, получат ответ - Фото
Кирилл Буданов (Скриншот)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью The Economist заявил, что за ожидаемые удары по украинской энергетической инфраструктуре Россия получит от Украины ответ.

По его словам, Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.

"Пусть начнут. Они тоже получат ответ", – заявил Буданов.

Он также заверил, что увеличившийся ударный потенциал Украины не приведет к эскалации конфликта, поскольку Силы обороны соблюдают правила ведения войны.

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Милана Головань
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войнаэнергетикаКирилл Буданов
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