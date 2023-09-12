В сети разгоняют информацию о якобы отключениях света с октября. Минэнерго: Не планируем
Минэнерго сообщило, что в СМИ была распространена недостоверная информация о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. Применение отключений не планируется, но они возможны в случае повреждения инфраструктуры оккупантами, сообщает ведомство в Telegram.
"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. В дневные часы наблюдается профицит мощностей. А потому применение отключений с 1 октября в любом из регионов страны не планируется", – пишет Минэнерго.
Однако отключения возможны в случае повреждения энергетической инфраструктуры оккупантами во время обстрелов, равно как было в прошлом отопительном сезоне, отметило ведомство.
По сообщению, в настоящее время электроэнергетическая, угольная, нефтегазовая отрасли усиленно готовятся к новому отопительному сезону, а в Украине продолжается "самая масштабная за все времена независимости ремонтная кампания на объектах энергетики".
Минэнерго сообщает, что благодаря этим усилиям энергосистема в полной мере будет готова к прохождению отопительного сезона без отключений электроэнергии и ограничений потребителей.
Ведомство пишет, что операторы системы распределения энергии разработали и заранее опубликовали графики возможных отключений, которые могут быть применены исключительно при обстреле и повреждении энергооборудования.
Это было сделано потому, что в прошлом году в некоторых областях возникали ситуации с "несправедливым распределением электроэнергии" между потребителями, отмечает Минэнерго.
"На сегодняшний день никаких отключений бытовых потребителей во время всего осенне-зимнего периода не предполагается", – заключают в ведомстве.
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