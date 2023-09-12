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В сети разгоняют информацию о якобы отключениях света с октября. Минэнерго: Не планируем

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 20:37
В сети разгоняют информацию о якобы отключениях света с октября. Минэнерго: Не планируем - Фото
Блэкаут во Львове (Иллюстративное фото: EPA)

Минэнерго сообщило, что в СМИ была распространена недостоверная информация о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. Применение отключений не планируется, но они возможны в случае повреждения инфраструктуры оккупантами, сообщает ведомство в Telegram.

"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. В дневные часы наблюдается профицит мощностей. А потому применение отключений с 1 октября в любом из регионов страны не планируется", – пишет Минэнерго.

Однако отключения возможны в случае повреждения энергетической инфраструктуры оккупантами во время обстрелов, равно как было в прошлом отопительном сезоне, отметило ведомство.

По сообщению, в настоящее время электроэнергетическая, угольная, нефтегазовая отрасли усиленно готовятся к новому отопительному сезону, а в Украине продолжается "самая масштабная за все времена независимости ремонтная кампания на объектах энергетики".

Минэнерго сообщает, что благодаря этим усилиям энергосистема в полной мере будет готова к прохождению отопительного сезона без отключений электроэнергии и ограничений потребителей.

Ведомство пишет, что операторы системы распределения энергии разработали и заранее опубликовали графики возможных отключений, которые могут быть применены исключительно при обстреле и повреждении энергооборудования.

Это было сделано потому, что в прошлом году в некоторых областях возникали ситуации с "несправедливым распределением электроэнергии" между потребителями, отмечает Минэнерго.

"На сегодняшний день никаких отключений бытовых потребителей во время всего осенне-зимнего периода не предполагается", – заключают в ведомстве.

  • 8 августа Кабмин открыл информацию о ремонте электростанций.
  • 19 августа секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Украина возлагается на защиту ПВО и опыт энергетиков во время следующего отопительного сезона.
  • 6 сентября бывшая советница министра энергетики Лана Зеркаль заявила о якобы неготовности тепловых электростанций Украины к зиме. Как ответили в Минэнерго, эта информация не соответствует действительности.

Читайте также: Германия хочет и призывает союзников помочь Украине с ПВО на зиму – глава МИД

Артём Джерипа
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