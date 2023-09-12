Германия хочет и призывает союзников помочь Украине с ПВО на зиму – глава МИД
Германия хочет и призывает страны-партнеры помочь Украине с противовоздушной обороной для защиты критической инфраструктуры в зимний период, заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок. Об этом она сказала в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Украина защищает свою территорию. Кроме крылатых ракет, для этого нужна мощная ПВО. Мой визит на подстанцию под Киевом еще раз продемонстрировал актуальность защиты электроэнергии, воды и тепла до холодного времени года. Поэтому я обращаюсь к нам и нашим партнерам: мы должны поставить зимний защитный зонтик противовоздушной обороны над критической инфраструктурой Украины", – сказала она.
По ее словам, Германия хочет "сделать больше" с комплексами ПВО IRIS-T в ближайшие месяцы.
ФРГ также хочет поощрить своих партнеров передать существующие системы ПВО с учетом зимы, если нужно, то и временно, пояснила Бербок.
Боеприпасы Gepard немецкого производства также теперь "действительно начинают работать", отметила она.
- 11 сентября Бербок четвертый раз с начала полномасштабной войны с неанонсированным визитом прибыла в Украину.
- Глава МИД Кулеба считает, что Германия в конце концов в любом случае примет решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus, и сейчас только теряется время из-за этих дискуссий.
- Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия не обязательно будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus лишь потому, что США могут решить передать ей ракеты большой дальности ATACMS.
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