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Германия хочет и призывает союзников помочь Украине с ПВО на зиму – глава МИД

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 17:30
Германия хочет и призывает союзников помочь Украине с ПВО на зиму – глава МИД - Фото
Анналена Бербок (Фото: EPA)

Германия хочет и призывает страны-партнеры помочь Украине с противовоздушной обороной для защиты критической инфраструктуры в зимний период, заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок. Об этом она сказала в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Украина защищает свою территорию. Кроме крылатых ракет, для этого нужна мощная ПВО. Мой визит на подстанцию под Киевом еще раз продемонстрировал актуальность защиты электроэнергии, воды и тепла до холодного времени года. Поэтому я обращаюсь к нам и нашим партнерам: мы должны поставить зимний защитный зонтик противовоздушной обороны над критической инфраструктурой Украины", – сказала она.

По ее словам, Германия хочет "сделать больше" с комплексами ПВО IRIS-T в ближайшие месяцы.

ФРГ также хочет поощрить своих партнеров передать существующие системы ПВО с учетом зимы, если нужно, то и временно, пояснила Бербок.

Боеприпасы Gepard немецкого производства также теперь "действительно начинают работать", отметила она.

  • 11 сентября Бербок четвертый раз с начала полномасштабной войны с неанонсированным визитом прибыла в Украину.
  • Глава МИД Кулеба считает, что Германия в конце концов в любом случае примет решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus, и сейчас только теряется время из-за этих дискуссий.
  • Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия не обязательно будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus лишь потому, что США могут решить передать ей ракеты большой дальности ATACMS.

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Артём Джерипа
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