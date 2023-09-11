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В Киев приехала министр иностранных дел Германии Бербок – фото

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2023, 09:13
В Киев приехала министр иностранных дел Германии Бербок – фото - Фото
Анналена Бербок в Киеве (Фото: De Welt)

В Киев в четвертый раз с начала полномасштабной войны с неанонсированным визитом прибыла министр иностранных дел Анналена Бербок. Об этом сообщает местное издание De Welt.

На перроне Бербок встретил посол Германии в Украине Мартин Егер.

По прибытии глава МИД пообещала Украине поддерживать ее на пути в Евросоюз, в то же время отметила необходимость Киева продолжать работать над реформами, в частности, над антикоррупционной.

"Украина с огромным мужеством и решительностью защищает свободу всех нас. Так же как Украина стоит за нас, она может положиться на нас", – заявила она.

Анналена Бербок у Києві (Фото: De Welt)

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Милана Головань
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киевевроинтеграцияАнналена Бербок
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