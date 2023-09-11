В Киев приехала министр иностранных дел Германии Бербок – фото
11.09.2023, 09:13
Анналена Бербок в Киеве (Фото: De Welt)
В Киев в четвертый раз с начала полномасштабной войны с неанонсированным визитом прибыла министр иностранных дел Анналена Бербок. Об этом сообщает местное издание De Welt.
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На перроне Бербок встретил посол Германии в Украине Мартин Егер.
По прибытии глава МИД пообещала Украине поддерживать ее на пути в Евросоюз, в то же время отметила необходимость Киева продолжать работать над реформами, в частности, над антикоррупционной.
"Украина с огромным мужеством и решительностью защищает свободу всех нас. Так же как Украина стоит за нас, она может положиться на нас", – заявила она.
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- 12 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен похвалила Украину на ее пути в ЕС. Сказала, что страна скоро добьется успеха.
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