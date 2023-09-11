До Києва приїхала міністерка закордонних справ Німеччини Бербок – фото
11.09.2023, 09:13
Анналена Бербок у Києві (Фото: De Welt)
До Києва вчетверте з початку повномасштабної війни з неанонсованим візитом прибула міністерка закордонних справ Анналена Бербок. Про це повідомляє місцеве видання De Welt.
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Видання пише, що на пероні Бербок зустрів посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.
Після прибуття глава МЗС пообіцяла Україні підтримувати її на шляху до Євросоюзу, водночас наголосила на необхідності Києва продовжувати працювати над реформами, зокрема над антикорупційною.
"Україна з величезною мужністю та рішучістю захищає свободу всіх нас. Так само як Україна стоїть за нас, вона також може покластися на нас", – заявила вона.
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