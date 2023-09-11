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До Києва приїхала міністерка закордонних справ Німеччини Бербок – фото

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11.09.2023, 09:13
До Києва приїхала міністерка закордонних справ Німеччини Бербок – фото - Фото
Анналена Бербок у Києві (Фото: De Welt)

До Києва вчетверте з початку повномасштабної війни з неанонсованим візитом прибула міністерка закордонних справ Анналена Бербок. Про це повідомляє місцеве видання De Welt.

Видання пише, що на пероні Бербок зустрів посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.

Після прибуття глава МЗС пообіцяла Україні підтримувати її на шляху до Євросоюзу, водночас наголосила на необхідності Києва продовжувати працювати над реформами, зокрема над антикорупційною.

"Україна з величезною мужністю та рішучістю захищає свободу всіх нас. Так само як Україна стоїть за нас, вона також може покластися на нас", – заявила вона.

Анналена Бербок у Києві (Фото: De Welt)

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Мілана Головань
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