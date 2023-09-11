До Києва приїхала міністерка закордонних справ Німеччини Бербок – фото

До Києва вчетверте з початку повномасштабної війни з неанонсованим візитом прибула міністерка закордонних справ Анналена Бербок. Про це повідомляє місцеве видання De Welt.

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Видання пише, що на пероні Бербок зустрів посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.

Після прибуття глава МЗС пообіцяла Україні підтримувати її на шляху до Євросоюзу, водночас наголосила на необхідності Києва продовжувати працювати над реформами, зокрема над антикорупційною.

"Україна з величезною мужністю та рішучістю захищає свободу всіх нас. Так само як Україна стоїть за нас, вона також може покластися на нас", – заявила вона.

21 квітня 2023 року генсек НАТО Столтенберг заявив, що президент Зеленський прийняв запрошення на саміт, а за день до того сказав, що Україна має право на місце в Альянсі.

12 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн похвалила Україну в її шляху до ЄС. Сказала, що країна скоро досягне успіху.

Фінальний звіт Єврокомісії буде підготовлено до жовтня.

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