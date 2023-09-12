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Німеччина хоче і закликає союзників допомогти Україні з ППО на зиму – глава МЗС

Этот материал также доступен на русском
12.09.2023, 17:30
Німеччина хоче і закликає союзників допомогти Україні з ППО на зиму – глава МЗС - Фото
Анналена Бербок (Фото: EPA)

Німеччина хоче і закликає країн-партнерів допомогти Україні з протиповітряною обороною для захисту критичної інфраструктури у зимовий період, заявила міністерка закордонних справ країни Анналена Бербок. Про це вона сказала в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Україна захищає свою територію. Крім крилатих ракет, для цього потрібна потужна ППО. Мій візит на підстанцію під Києвом ще раз продемонстрував актуальність захисту електроенергії, води та тепла до холодної пори року. Тому я звертаюся до нас і наших партнерів: ми повинні поставити зимову захисну парасольку протиповітряної оборони над критичною інфраструктурою України", – сказала вона.

За її словами, Німеччина хоче "зробити більше" з комплексами ППО IRIS-T у найближчі місяці.

ФРН також хоче заохотити своїх партнерів передати наявні системи ППО з огляду на зиму, якщо потрібно, то й тимчасово, пояснила Бербок.

Боєприпаси Gepard німецького виробництва теж тепер "дійсно починають працювати", зазначила вона.

  • 11 вересня Бербок вчетверте з початку повномасштабної війни з неанонсованим візитом прибула до України.
  • Глава МЗС Кулеба вважає, що Німеччина зрештою в будь-якому разі ухвалить рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus, і зараз лише втрачається час через ці дискусії.
  • Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина не обов’язково постачатиме Україні крилаті ракети Taurus лише тому, що США можуть вирішити передати їй ракети великої дальності ATACMS.

Читайте також: ППО, артилерія, техніка. Зеленський заявив про підготовку нової допомоги ЗСУ від Німеччини

Артем Джеріпа
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