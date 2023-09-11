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Кулеба: Питання Taurus вже набило всім оскомину, але Німеччина це зробить в будь-якому разі

Этот материал также доступен на русском
11.09.2023, 16:54
Кулеба: Питання Taurus вже набило всім оскомину, але Німеччина це зробить в будь-якому разі - Фото
Дмитро Кулеба (Фото - Facebook Dmytro Kuleba)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Німеччина зрештою в будь-якому разі ухвалить рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus, і зараз лише втрачається час через ці дискусії. Про це він сказав на спільній пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок під час її візиту до Києва.

Він наголосив, що під час переговорів із Бербок порушувалися питання надання Україні військової допомоги – зокрема, питання посилення протиповітряної оборони.

"Друге питання, безумовно, вже набило всім оскомину. Це ракети Taurus. Ми детально проговорили це питання, стала краще зрозумілою позиція Німеччини. Ми раді, що питання відкрите і просувається вперед в німецьких внутрішніх дискусіях", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що все що потрібно від України для прискорення ухвалення Берліном цього рішення, буде зроблено.

"Ви це зробите в будь-якому разі, це лише питання часу. І я не розумію, навіщо ми втрачаємо час", – сказав Кулеба.

Він додав, що якби Україна вже мала цю зброю, то могла б вберегти більше життів цивільних і військових.

  • За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus ще у квітні 2023 року. Однак міністр оборони Пісторіус неодноразово відкидав таку можливість.
  • 7 серпня нардеп Єгор Чернєв заявив, що в Бундестазі нібито досягли згоди щодо передання Україні крилатих ракет Taurus.
  • 10 серпня у німецьких ЗМІ писали, що рішення про постачання Україні ракет Taurus може бути ухвалене "незабаром".
  • Однак Шольц сказав, що стосовно постачання Taurus "немає нового стану справ, про який можна було б повідомити".

Читайте також: Кулеба: Рішення про передання Taurus Україні лежить у Шольца на столі, він має його ухвалити

Оксана Житнюк
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Дмитро КулебаНімеччинавійськова допомогадалекобійна ракетадалекобійна зброяTaurus
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