Кулеба: Рішення про передання Taurus Україні лежить у Шольца на столі, він має його ухвалити

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спілкування з журналістами у Києві заявив, що рішення про передання Україні далекобійних ракет Taurus перебуває "на столі" у канцлера Німеччини Олафа Шольца. Його слова передає УНІАН.

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Відповідаючи на запитання, чи є Шольц єдиною особою, яка блокує постачання Taurus Силам оборони, Кулеба сказав: "Це треба запитати всередині німецького уряду".

Глава МЗС переконаний, що це рішення лежить у канцлера Німеччини "на столі", і він має його ухвалити.

Він також наголосив на тому, що питання постачання далекобійних американських ракет ATACMS є відкритим і обговорюється із західними партнерами.

"Це рішення відкрите. Воно абсолютно не закрите. В останній розмові з державним секретарем ми це обговорювали, і він це підтвердив, що вони проводять аналіз деяких моментів, пов'язаних із застосуванням і кількістю для того, щоб ухвалити остаточне рішення", – сказав міністр.

Водночас глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман сьогодні заявила, що Шольц дійсно є єдиним, хто блокує постачання ракет Taurus Україні.

ДОВІДКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менш як 500 км.



Більше про ці ракети LIGA.net писала – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менш як 500 км.Більше про ці ракетиписала тут

За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus ще 26 квітня 2023 року. Однак міністр оборони Пісторіус неодноразово відкидав таку можливість.

7 серпня нардеп Єгор Чернєв заявив, що в Бундестазі нібито досягли згоди щодо передання Україні крилатих ракет Taurus.

10 серпня у німецьких ЗМІ писали, що рішення про постачання Україні ракет Taurus може бути ухвалене незабаром.

Однак Шольц сказав, що стосовно постачання Taurus "немає нового стану справ, про який можна було б повідомити".

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