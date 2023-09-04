Кулеба: Рішення про передання Taurus Україні лежить у Шольца на столі, він має його ухвалити
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спілкування з журналістами у Києві заявив, що рішення про передання Україні далекобійних ракет Taurus перебуває "на столі" у канцлера Німеччини Олафа Шольца. Його слова передає УНІАН.
Відповідаючи на запитання, чи є Шольц єдиною особою, яка блокує постачання Taurus Силам оборони, Кулеба сказав: "Це треба запитати всередині німецького уряду".
Глава МЗС переконаний, що це рішення лежить у канцлера Німеччини "на столі", і він має його ухвалити.
Він також наголосив на тому, що питання постачання далекобійних американських ракет ATACMS є відкритим і обговорюється із західними партнерами.
"Це рішення відкрите. Воно абсолютно не закрите. В останній розмові з державним секретарем ми це обговорювали, і він це підтвердив, що вони проводять аналіз деяких моментів, пов'язаних із застосуванням і кількістю для того, щоб ухвалити остаточне рішення", – сказав міністр.
Водночас глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман сьогодні заявила, що Шольц дійсно є єдиним, хто блокує постачання ракет Taurus Україні.
Більше про ці ракети LIGA.net писала тут.
- За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus ще 26 квітня 2023 року. Однак міністр оборони Пісторіус неодноразово відкидав таку можливість.
- 7 серпня нардеп Єгор Чернєв заявив, що в Бундестазі нібито досягли згоди щодо передання Україні крилатих ракет Taurus.
- 10 серпня у німецьких ЗМІ писали, що рішення про постачання Україні ракет Taurus може бути ухвалене незабаром.
- Однак Шольц сказав, що стосовно постачання Taurus "немає нового стану справ, про який можна було б повідомити".
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