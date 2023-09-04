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Кулеба: Решение о передаче Taurus Украине лежит у Шольца на столе, он должен его принять

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 17:10
Кулеба: Решение о передаче Taurus Украине лежит у Шольца на столе, он должен его принять - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами в Киеве заявил, что решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus находится "на столе" у канцлера Германии Олафа Шольца. Его слова передает УНИАН.

Отвечая на вопрос, является ли Шольц единственным лицом, блокирующим поставки Taurus Силам обороны, Кулеба сказал: "Это нужно спросить внутри немецкого правительства".

Глава МИД убежден, что это решение лежит у канцлера Германии "на столе", и он должен его принять.

Он также отметил, что вопрос поставки дальнобойных американских ракет ATACMS является открытым и обсуждается с западными партнерами.

"Это решение открыто. Оно совершенно не закрыто. В последнем разговоре с государственным секретарем мы это обсуждали, и он это подтвердил, что они проводят анализ некоторых моментов, связанных с применением и количеством для того, чтобы принять окончательное решение", – сказал министр.

В то же время глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман сегодня заявила, что Шольц действительно является единственным, кто блокирует поставки ракет Taurus Украине.

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.

Больше об этих ракетах LIGA.net писала здесь.
  • По данным Минобороны Германии, Киев пригласил поставки крылатых ракет Taurus еще 26 апреля 2023 года. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.
  • 7 августа нардеп Егор Чернев заявил, что в Бундестаге якобы достигли согласия по передаче Украине крылатых ракет Taurus.
  • 10 августа в немецких СМИ писали, что решение о поставках Украине ракет Taurus может быть принято вскоре.
  • Однако Шольц сказал, что относительно поставки Taurus "нет нового положения дел , о котором можно было бы сообщить".

Читайте также: В Бундестаге выступили против ограничений для ракет Taurus для Украины - за 500 км.

Милана Головань
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