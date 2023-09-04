Кулеба: Решение о передаче Taurus Украине лежит у Шольца на столе, он должен его принять
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами в Киеве заявил, что решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus находится "на столе" у канцлера Германии Олафа Шольца. Его слова передает УНИАН.
Отвечая на вопрос, является ли Шольц единственным лицом, блокирующим поставки Taurus Силам обороны, Кулеба сказал: "Это нужно спросить внутри немецкого правительства".
Глава МИД убежден, что это решение лежит у канцлера Германии "на столе", и он должен его принять.
Он также отметил, что вопрос поставки дальнобойных американских ракет ATACMS является открытым и обсуждается с западными партнерами.
"Это решение открыто. Оно совершенно не закрыто. В последнем разговоре с государственным секретарем мы это обсуждали, и он это подтвердил, что они проводят анализ некоторых моментов, связанных с применением и количеством для того, чтобы принять окончательное решение", – сказал министр.
В то же время глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман сегодня заявила, что Шольц действительно является единственным, кто блокирует поставки ракет Taurus Украине.
Больше об этих ракетах LIGA.net писала здесь.
- По данным Минобороны Германии, Киев пригласил поставки крылатых ракет Taurus еще 26 апреля 2023 года. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.
- 7 августа нардеп Егор Чернев заявил, что в Бундестаге якобы достигли согласия по передаче Украине крылатых ракет Taurus.
- 10 августа в немецких СМИ писали, что решение о поставках Украине ракет Taurus может быть принято вскоре.
- Однако Шольц сказал, что относительно поставки Taurus "нет нового положения дел , о котором можно было бы сообщить".
Читайте также: В Бундестаге выступили против ограничений для ракет Taurus для Украины - за 500 км.
Комментарии