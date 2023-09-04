Глава комитета Бундестага: Шольц единственный блокирует передачу Taurus. Безответственно

Глава оборонного Комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц — единственный, кто блокирует поставки ракет Taurus Украине. Об этом она написала в Twitter.

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По ее словам, на сегодняшний день Шольц не хочет поставлять Taurus в Украину.

Она напомнила, что россияне каждый день убивают украинцев, и упрекнула канцлера в затягивании решения по ракетам.

"Чего он ждет? Ради бога. Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно", — написала Штрак-Циммерман.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет применять ракеты ATACMS и Taurus только в пределах своей территории.

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 — дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-земля" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.



Больше об этих ракетах LIGA.net писала — дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-земля" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.Больше об этих ракетахписала здесь

По данным Минобороны Германии, Киев запросил поставки крылатых ракет Taurus еще 26 апреля 2023 года. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.

7 августа нардеп Егор Чернев заявил, что в Бундестаге якобы достигли согласия по передаче Украине крылатых ракет Taurus.

10 августа в немецких СМИ писали, что решение о поставках Украине ракет Taurus может быть принято уже скоро.

Однако Шольц сказал, что относительно поставки Taurus "нет нового положения дел, о котором можно было бы сообщить".

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