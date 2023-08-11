У бундестазі виступили проти обмежень для ракет Taurus для України

Депутат бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що вважає необґрунтованими пропозиції обмежити дальність ракет Taurusяк як умову їхнього передання Україні. Про це пише Tagesschau.

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Штрак-Циммерман, яка є головою оборонного комітету бундестагу, висловилася проти обмеження дальності крилатих ракет Taurus як умови їхнього передання Україні.

"Україні потрібні німецькі крилаті ракети Taurus для того, щоб атакувати суто військові об'єкти на території Росії, звідки постійно завдаються удари по Україні", – сказала депутат.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини пропонує обмежити дальність ракет Taurus, які будуть передані Україні, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче за будь-яку ціну запобігти ударам ЗСУ по російській території.

ДОВІДКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія до зони ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожня – 1080 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км.

Більше про ці ракети LIGA.net писала тут.

За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus ще 26 квітня 2023 року. Однак міністр оборони Пісторіус неодноразово відкидав таку можливість.

Наприкінці липня у Німеччині кілька політиків закликали уряд поставити Україні ракети Taurus за прикладом Великої Британії та Франції.

7 серпня нардеп Єгор Чернєв заявив, що в Бундестазі нібито досягли згоди щодо передання Україні крилатих ракет Taurus.

10 серпня у німецьких ЗМІ писали, що рішення про постачання Україні ракет Taurus може бути ухвалене незабаром.

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