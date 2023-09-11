Кулеба: Вопрос Taurus уже набил всем оскомину, но Германия это сделает в любом случае

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Германия в конце концов в любом случае примет решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus, и сейчас только теряется время из-за этих дискуссий. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок во время ее визита в Киев.

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Он подчеркнул, что во время переговоров с Бербок поднимались вопросы предоставления Украине военной помощи – в частности, вопросы усиления противовоздушной обороны.

"Второй вопрос, безусловно, уже набил всем оскомину. Это ракеты Taurus. Мы подробно проговорили этот вопрос, стала понятнее позиция Германии. Мы рады, что вопрос открыт и продвигается вперед в немецких внутренних дискуссиях", – сказал Кулеба.

Он отметил, что все, что нужно от Украины для ускорения принятия Берлином этого решения, будет сделано.

"Вы это сделаете в любом случае, это только вопрос времени. И я не понимаю, зачем мы теряем время", – сказал Кулеба.

Он добавил, что если бы у Украины уже было это оружие, то можно было бы уберечь больше жизней гражданских и военных.

По данным Минобороны Германии, Киев запросил поставки крылатых ракет Taurus еще в апреле 2023 года. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.

7 августа нардеп Егор Чернев заявил, что в Бундестаге якобы достигли согласия по передаче Украине крылатых ракет Taurus.

10 августа в немецких СМИ писали, что решение о поставках Украине ракет Taurus может быть принято "вскоре".

Однако Шольц сказал, что относительно поставки Taurus "нет нового положения дел, о котором можно было бы сообщить".

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