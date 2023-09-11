Постачання ракет ATACMS не обов'язково призведе до передання Taurus – міністр оборони ФРН

Німеччина не обов’язково постачатиме Україні крилаті ракети Taurus лише тому, що США можуть вирішити передати в Україну ракети великої дальності ATACMS, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Слова посадовця передає Sky News.

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"У цій війні немає автоматизму", – сказав Пісторіус журналістам у кулуарах візиту до Кельна.

Він додав, що Німеччина ще не в змозі вирішити, чи надавати ракети Taurus Україні.

Київ наполягав на тому, щоб Берлін поставив ці ракети, але канцлер ФРН Олаф Шольц "неодноразово давав зрозуміти", що Німеччина діятиме лише спільно зі США щодо постачання зброї, пише Sky news.

"Проте коментарі пана Пісторіуса свідчать про те, що той простий факт, що США погодилися постачати зброю, не означатиме автоматично, що Німеччина піде їхнім прикладом", – зауважує видання.

Велика Британія і Франція надали Україні крилаті ракети Storm Shadow і Scalp, аналогічні Taurus.

Але США поки що утримуються від відправлення ATACMS в Україну, попри прохання Києва.

ДОВІДКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія до зони ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожня – 1080 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км.

Більше про ці ракети LIGA.net писала тут.

Глава МЗС Кулеба вважає, що Німеччина зрештою в будь-якому разі ухвалить рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus, і зараз лише втрачається час через ці дискусії.

За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus ще у квітні 2023 року. Однак міністр оборони Пісторіус неодноразово відкидав таку можливість.

7 серпня нардеп Єгор Чернєв заявив, що в Бундестазі нібито досягли згоди щодо передання Україні крилатих ракет Taurus.

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