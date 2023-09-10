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Байден на межі рішення про постачання Україні ракет ATACMS – Financial Times

Этот материал также доступен на русском
10.09.2023, 17:54
Байден на межі рішення про постачання Україні ракет ATACMS – Financial Times - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден найближчим часом може ухвалити рішення про передання Україні ракет ATACMS. Про це повідомляє Financial Times.

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Видання з посиланням на джерела у Білому домі стверджує, що Байден готовий підписати довгоочікуване рішення про передання Україні ракет великої дальності ATACMS.

Аналогічну інформацію раніше розповсюджували інші медіа із застереженням, що рішення знову може бути відкладено.

ДОВІДКА. ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км. ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.
  • 6 вересня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України вартістю близько $175 млн, до якого входять, крім іншого, снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.
  • 27 серпня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що Україна скоро отримає літаки F-16 і рішення щодо далекобійних ракет ATACMS ще не ухвалено.

Читайте також: Ракети ATACMS та Taurus для України. Київ обіцяє застосовувати їх лише у кордонах 1991 року

Сергій Бережний
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Джо Байденвійськова допомогаatacms
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