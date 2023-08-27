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Міллі: Україна скоро отримає літаки F16, рішення щодо ATACMS ще не прийнято

Этот материал также доступен на русском
27.08.2023, 17:26
Міллі: Україна скоро отримає літаки F16, рішення щодо ATACMS ще не прийнято - Фото
Марк Міллі (Фото: EPA)

Україна скоро отримає літаки F16, рішення щодо далекобійних ракет ATACMS ще не прийнято. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі в інтерв'ю йорданському каналу Al-Mamlaka, повідомляє Reuters.

Міллі заявив, що Україна, швидше за все, незабаром отримає винищувачі F-16.

"F-16. Насправді це рухається вперед. Отже, існує програма навчання, і вони, ймовірно, отримають F-16… у недалекому майбутньому", – заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів.

Він додав, що Вашингтон все ще обговорює питання щодо надання Україні армійських тактичних ракетних систем дальньої дії, відомих як ATACMS.

"Вони отримали далекобійну артилерію за допомогою керованої ракетної системи залпового вогню (GMLRS), а британці надали інші типи можливостей, які є і в інших країнах. Таким чином вони отримали багато артилерії, – сказав Міллі. – Але ATACMS – спірна тема. І з багатьох причин вони їх ще не отримали.Питання все ще лежить на столі. Президент Байден наразі ще не сказав ні "ні", ні "так".

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Наталія Медведєва
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