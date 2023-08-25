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Генерал Міллі оцінив наступ ЗСУ: Атака не провалилася, вони прорвали першу лінію оборони

Этот материал также доступен на русском
25.08.2023, 10:31
Генерал Міллі оцінив наступ ЗСУ: Атака не провалилася, вони прорвали першу лінію оборони - Фото
Марк Міллі (Фото: EPA)

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що наступ Збройних Сил України не провалився. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Almamlakatv.

За його словами, наступ ЗСУ йде "повільно", проте не є провальним.

"Вони перетнули головну першу лінію оборони. Ця оборонна лінія, на підготовку якої росіяни витратили багато місяців, є мінні поля, "зуби дракона" та протитанкові траншеї, і є складна матриця оборонних приготувань, українці перетинають це", — сказав Міллі.

Він зазначив, що Сил оборони ще мають велику бойову міць і наступ не закінчено.

"Поки що занадто рано судити про успіх або провал атаки. Очевидно, що поки досягнуто часткового успіху. Швидкість атаки була повільнішою, ніж я думав, але це не рідкість на війні, оскільки війна на папері відрізняється від війни в реальності", — підкреслив генерал.

Воєначальник заявив, що "коли гинуть люди, а на землі знищуються танки та протипіхотна броня, а ви проходите крізь справжні драконові ікла та справжні міни, справи йдуть повільніше, тому що на кону стоять життя людей".

  • Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.
  • У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.
  • Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим".

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Дмитро Гриниченко
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