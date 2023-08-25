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Генерал Милли оценил наступление ВСУ: Прорвали первую линию обороны, оно не провалилось

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2023, 10:31
Генерал Милли оценил наступление ВСУ: Прорвали первую линию обороны, оно не провалилось - Фото
Марк Милли (Фото: EPA)

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что наступление Вооруженных Сил Украины не провалилось. Об этом он сообщил в интервью каналу Almamlakatv.

По его словам, наступление ВСУ идет "медленно", однако не является провальным. 

"Они пересекли главную первую линию обороны. Эта оборонительная линия, на подготовку которой россияне потратили много месяцев, — минные поля, "зубы дракона" и противотанковые траншеи, и есть сложная матрица оборонительных приготовлений, украинцы пересекают это", — сказал Милли.

Он отметил, что у Сил обороны еще есть большая боевая мощь и наступление не закончено. 

"Пока еще слишком рано судить об успехе или провале атаки. Очевидно, что пока достигнут частичный успех. Скорость атаки была медленнее, чем я думал, но это не редкость на войне, поскольку война на бумаге отличается от войны в реальности", — подчеркнул генерал.

Военачальник заявил, что "когда гибнут люди, а на земле уничтожаются танки и противопехотная броня, а вы проходите сквозь настоящие драконьи клыки и настоящие мины, дела идут медленнее, потому что на кону стоят жизни людей".

  • Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
  • В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
  • Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем". 

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Дмитрий Гриниченко
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