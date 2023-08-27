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Милли: Украина скоро получит самолеты F16, решение по ATACMS еще не принято

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2023, 17:26
Милли: Украина скоро получит самолеты F16, решение по ATACMS еще не принято - Фото
Марк Милли (Фото: EPA)

Украина скоро получит самолеты F16, решение по дальнобойным ракетам ATACMS еще не принято. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли в интервью иорданскому каналу Al-Mamlaka, передает Reuters.

Милли заявил, что Украина, скорее всего, скоро получит истребители F-16.

"F-16. На самом деле это движется вперед. Итак, существует программа обучения, и они, вероятно, получат F-16… в не столь отдаленном будущем", – заявил глава Объединенного комитета начальников штабов.

Он добавил, что Вашингтон все еще обсуждает вопрос о предоставлении Украине армейских тактических ракетных систем дальнего действия, известных как ATACMS.

"Они получили дальнобойную артиллерию с помощью управляемой ракетной системы залпового огня (GMLRS), а британцы предоставили другие типы возможностей, которые есть и у других стран. Таким образом, они получили много артиллерии, – сказал Милли. – Но ATACMS – спорная тема. И по многим причинам они их еще не получили. Вопрос все еще лежит на столе. Президент Байден на данный момент не сказал ни "нет", ни "да".

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Наталья Медведева
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Марк Миллиf-16ATACMSвойна
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