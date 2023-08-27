Милли: Украина скоро получит самолеты F16, решение по ATACMS еще не принято

Украина скоро получит самолеты F16, решение по дальнобойным ракетам ATACMS еще не принято. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли в интервью иорданскому каналу Al-Mamlaka, передает Reuters.

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Милли заявил, что Украина, скорее всего, скоро получит истребители F-16.

"F-16. На самом деле это движется вперед. Итак, существует программа обучения, и они, вероятно, получат F-16… в не столь отдаленном будущем", – заявил глава Объединенного комитета начальников штабов.

Он добавил, что Вашингтон все еще обсуждает вопрос о предоставлении Украине армейских тактических ракетных систем дальнего действия, известных как ATACMS.

"Они получили дальнобойную артиллерию с помощью управляемой ракетной системы залпового огня (GMLRS), а британцы предоставили другие типы возможностей, которые есть и у других стран. Таким образом, они получили много артиллерии, – сказал Милли. – Но ATACMS – спорная тема. И по многим причинам они их еще не получили. Вопрос все еще лежит на столе. Президент Байден на данный момент не сказал ни "нет", ни "да".

Ранее Милли заявил, что наступление ВСУ идет "медленно", однако не является провальным.

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