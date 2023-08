СМИ: Командование НАТО тайно встретилось с Залужным. Результат: изменение стратегии ВСУ

Командование Североатлантического альянса провело секретное совещание с главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Валерием Залужным на польской границе, в результате чего, как утверждает The Guardian, военная стратегия Сил обороны изменилась.

По данным журналистов, встреча прошла 11 дней назад. Вместе с Залужным к ней присоединились верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, начальник Штаба обороны Великобритании Тони Радакин, а также весь командный состав ВСУ.

Встреча длилась пять часов, а ее цель заключалась в том, чтобы помочь перезагрузить военную стратегию Украины, отмечает издание.

The Guardian утверждает, что после этого совещания стратегия ВСУ поменялась. Сейчас украинские военные сосредотачивают усилия на Запорожском направлении и выходе к Азовскому морю.

