RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

NBC News: Україна, ймовірно, таки може отримати ATACMS від США – рішення "вже на столі"

Этот материал также доступен на русском
09.09.2023, 06:52
NBC News: Україна, ймовірно, таки може отримати ATACMS від США – рішення
ATACMS (Фото: US Army)

Журналісти американського телеканалу NBC News з посиланням на джерела в адміністрації президента США Джо Байдена пишуть, що країна, ймовірно, включить далекобійні ракети ATACMS у майбутні пакети військової допомоги Україні. Водночас, кажуть співрозмовники, на це можуть піти місяці.

Американський чиновник, знайомий з планами допомоги Україні, заявив, що ракети "наближаються".

Водночас посадовець традиційно додав, що плани про надання військової допомоги можуть змінюватися до офіційного оголошення.

Інший чиновник сказав, що рішення про надання ракет вже "на столі" і, ймовірно, ATACMS будуть включені в майбутній пакет військової допомоги. Він також додав, що остаточне рішення ще не ухвалене.

За його словами, можуть пройти місяці, перш ніж Україна отримає довгоочікувану далекобійну зброю.

Співрозмовники журналістів не пояснили, чому адміністрація Байдена пришвидшилась у цьому питанні.

ДОВІДКА. ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км. ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.
  • 6 вересня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України вартістю близько $175 млн, до якого включені, крім іншого, снаряди зі збідненим ураном для танків Аbrams.
  • 27 серпня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що Україна скоро отримає літаки F-16 і рішення щодо далекобійних ракет ATACMS ще не ухвалено.

Читайте також: Ракети ATACMS та Taurus для України. Київ обіцяє застосовувати їх лише у кордонах 1991 року

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавійськова допомогаракетаatacmsдалекобійна зброя
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 