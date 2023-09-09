NBC News: Україна, ймовірно, таки може отримати ATACMS від США – рішення "вже на столі"

Журналісти американського телеканалу NBC News з посиланням на джерела в адміністрації президента США Джо Байдена пишуть, що країна, ймовірно, включить далекобійні ракети ATACMS у майбутні пакети військової допомоги Україні. Водночас, кажуть співрозмовники, на це можуть піти місяці.

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Американський чиновник, знайомий з планами допомоги Україні, заявив, що ракети "наближаються".

Водночас посадовець традиційно додав, що плани про надання військової допомоги можуть змінюватися до офіційного оголошення.

Інший чиновник сказав, що рішення про надання ракет вже "на столі" і, ймовірно, ATACMS будуть включені в майбутній пакет військової допомоги. Він також додав, що остаточне рішення ще не ухвалене.

За його словами, можуть пройти місяці, перш ніж Україна отримає довгоочікувану далекобійну зброю.

Співрозмовники журналістів не пояснили, чому адміністрація Байдена пришвидшилась у цьому питанні.

ДОВІДКА. ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км . ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.

6 вересня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України вартістю близько $175 млн, до якого включені, крім іншого, снаряди зі збідненим ураном для танків Аbrams.

27 серпня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що Україна скоро отримає літаки F-16 і рішення щодо далекобійних ракет ATACMS ще не ухвалено.

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