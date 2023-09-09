NBC News: Украина, вероятно, таки может получить ATACMS от США – решение "уже на столе"

Журналисты американского телеканала NBC News со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена пишут, что страна предположительно включит дальнобойные ракеты ATACMS в будущие пакеты военной помощи Украине. В то же время, говорят собеседники, на это могут уйти месяцы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Американский чиновник, знакомый с планами помощи Украине, заявил, что ракеты "приближаются".

В то же время чиновник традиционно добавил, что планы о предоставлении военной помощи могут изменяться до официального объявления.

Другой чиновник сказал, что решения о предоставлении ракет уже "на столе" и, вероятно, ATACMS будут включены в будущий пакет военной помощи. Он также добавил, что окончательное решение еще не принято.

По его словам, могут пройти месяцы, прежде чем Украина получит долгожданное дальнобойное оружие.

Собеседники журналистов не объяснили, почему администрация Байдена ускорилась в этом вопросе.

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют дальность от 165 до 310 км. Пока что Украина получала к HIMARS ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют дальность от 165 до 310 км. Пока что Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км . ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.

6 сентября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью около $175 млн, в который включены, помимо прочего, снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.

27 августа глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Украина скоро получит самолеты F-16 и решение относительно дальнобойных ракет ATACMS еще не принято.

Читайте также: Ракеты ATACMS и Taurus для Украины. Киев обещает применять их только в границах 1991 года

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.