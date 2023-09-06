США передают ВСУ снаряды с обедненным ураном для Аbrams: что еще в пакете на $175 млн

Сегодня, 6 сентября, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В пакет стоимостью около $175 млн включены снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams, сообщается на сайте Пентагона.

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В Пентагоне сообщили, что новый пакет помощи стоимостью до $175 млн будет выделен из имеющихся запасов США.

Пакет включает в себя:

→ оборудование для поддержки систем ПВО Украины;

→ дополнительные боеприпасы для HIMARS;

→ артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;

→ 81-мм минометные системы и снаряды;

→ 120-мм танковые боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams;

→ ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением TOW;

→ противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;

→ более 3 млн патронов к стрелковому оружию;

→ тактические аэронавигационные системы;

→ тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;

→ подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;

→ запчасти, средства для технического обслуживания и другое полевое оборудование.

По данным Politico, ВСУ должны получить танки Abrams в середине сентября, и они могут помочь в наступлении.

Украина должна получить от Штатов 31 танк Abrams.

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