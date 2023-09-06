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США передают ВСУ снаряды с обедненным ураном для Аbrams: что еще в пакете на $175 млн

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 20:36
США передают ВСУ снаряды с обедненным ураном для Аbrams: что еще в пакете на $175 млн - Фото
Танк M1-A1 Abrams (Фото: flickr/nathaninsandiego)

Сегодня, 6 сентября, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В пакет стоимостью около $175 млн включены снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams, сообщается на сайте Пентагона.

В Пентагоне сообщили, что новый пакет помощи стоимостью до $175 млн будет выделен из имеющихся запасов США.

Пакет включает в себя:

→ оборудование для поддержки систем ПВО Украины;
→ дополнительные боеприпасы для HIMARS;
→ артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;
→ 81-мм минометные системы и снаряды;
→ 120-мм танковые боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams;
→ ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением TOW;
→ противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;
→ более 3 млн патронов к стрелковому оружию;
→ тактические аэронавигационные системы;
→ тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;
→ подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;
→ запчасти, средства для технического обслуживания и другое полевое оборудование.

  • По данным Politico, ВСУ должны получить танки Abrams в середине сентября, и они могут помочь в наступлении.
  • Украина должна получить от Штатов 31 танк Abrams.

Читайте также: Если Россия боится снарядов с обедненным ураном, пусть уберет танки из Украины – Кирби

Оксана Житнюк
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