Politico: ВСУ должны получить танки Abrams в середине сентября. Могут помочь в наступлении
Украина может получить первую партию американских танков M1 Abrams уже в середине сентября, на Западе надеются, что машины помогут в наступлении. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.
Он отметил, что воины работают над тем, чтобы сохранить навыки владения танками в Германии до тех пор, пока они не будут готовы к бою.
В Пентагоне говорят, что Украина должна получить первые десять из 31 танка Abrams в середине сентября.
Западные чиновники надеются, что прибытие танков даст Силам обороны преимущество, необходимое им для прорыва обороны России в контрнаступлении.
Американцы заявляют, что десять танков сегодня находятся на окончательном ремонте в Германии, они будут отправлены в Украину, как только все будет готово.
- 21 апреля 2023 года агентство Associated Press сообщало, что США начнут обучение украинских военных на танках Abrams в начале июня.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США заявил: когда танки Abrams будут переданы Украине, они изменят ситуацию на поле боя.
- 11 мая руководитель Пентагона сказал, что США делают все возможное, чтобы ускорить поставки танков Abrams для ВСУ.
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