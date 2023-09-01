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Politico: ВСУ должны получить танки Abrams в середине сентября. Могут помочь в наступлении

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 07:23
Politico: ВСУ должны получить танки Abrams в середине сентября. Могут помочь в наступлении - Фото
Танк Abrams (Фото: EPA)

Украина может получить первую партию американских танков M1 Abrams уже в середине сентября, на Западе надеются, что машины помогут в наступлении. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.

По словам полковника Мартина О'Доннелла, который занимался тренировками украинских танкистов в Германии, около 200 бойцов завершил один из последних этапов обучения — общевойсковые батальонные учения. 

Он отметил, что воины работают над тем, чтобы сохранить навыки владения танками в Германии до тех пор, пока они не будут готовы к бою. 

В Пентагоне говорят, что Украина должна получить первые десять из 31 танка Abrams в середине сентября. 

Западные чиновники надеются, что прибытие танков даст Силам обороны преимущество, необходимое им для прорыва обороны России в контрнаступлении.

Американцы заявляют, что десять танков сегодня находятся на окончательном ремонте в Германии, они будут отправлены в Украину, как только все будет готово. 

  • 21 апреля 2023 года агентство Associated Press сообщало, что США начнут обучение украинских военных на танках Abrams в начале июня.
  • Глава Объединенного комитета начальников штабов США заявил: когда танки Abrams будут переданы Украине, они изменят ситуацию на поле боя.
  • 11 мая руководитель Пентагона сказал, что США делают все возможное, чтобы ускорить поставки танков Abrams для ВСУ.

Читайте также: США снимают аппаратуру с Abrams для Украины, опасаясь ее захвата россиянами – USA Today

Дмитрий Гриниченко
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