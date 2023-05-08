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США снимают аппаратуру с Abrams для Украины, опасаясь ее захвата россиянами – USA Today

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 20:42
США снимают аппаратуру с Abrams для Украины, опасаясь ее захвата россиянами – USA Today - Фото
Танк M1 Abrams (Фото: US Army, Austin Berner)

США модифицируют танки Abrams для Украины и снимают чувствительную технику. Это связано с опасениями, что она может попасть в руки россиян, сообщает USA Today со ссылкой на военных экспертов и чиновников.

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Отмечается, что задержка в поставках танков Abrams в Украине связана с модификациями для удаления приборов и технологий, которые могут попасть в руки российских войск.

Источники издания отмечают, что это необходимая мера пресечения на случай, если оккупанты захватят один из танков и используют его для разведки.

"Это даст или не даст возможности для России провести испытания на нем и искать уязвимые места", – сказал Колин Смит, эксперт по российской армии в RAND Corporation.

Издание отмечает, что США посылает иностранным правительствам сокращенные версии своих танков, равно как и в случае с другим оружием. Это связано с тем, что Пентагон "сохраняет свои высочайшие возможности для войск США".

По словам чиновников и экспертов, сложной проблемой отправки танков Abrams в Украину есть вероятность того, что один из них будет захвачен россиянами на поле боя.

  • 21 марта 2023 года в Пентагоне заявили, что США передадут Украине более старую версию танков Abrams к осени.
  • 21 апреля Associated Press сообщило, что украинские военные начнут обучение на Abrams в начале июня.

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Артем Джеріпа
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