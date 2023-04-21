Генерал Милли уверен: когда танки Abrams окажутся на поле боя, они дадут результат

В ближайшие недели украинских военнослужащих начнут обучать управлению и обслуживанию танков Abrams, а когда эта техника будет передана Украине, она изменит ситуацию на поле боя. Об этом на брифинге по итогам 11-го заседания в формате "Рамштайн" заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

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"Возможно, я предвзят, но я считаю, что танк M1 [Abrams] – лучший танк в мире. Я действительно думаю, что танк M1, когда он будет поставлен, будет иметь значение", – сказал Милли.

Однако он подчеркнул, что "на войне нет серебряной пули", и одни только танки не смогут изменить что-то кардинально, однако комплексно – будет результат.

Министр обороны США Ллойд Остин на брифинге подтвердил информацию СМИ, что вскоре в Германии стартуют учения на Abrams для военных ВСУ.

25 января Байден заявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams. Вместе с танками США поставят Украине восемь ремонтно-эвакуационных машин M88, а также горючее и оборудование.

США планировали отправить Украине основной боевой танк Abrams в его более совершенной конфигурации M1A2 – на это могло пойти больше года. Затем в Белом доме заявили, что "есть некоторые изменения, которые можно внести в процесс, чтобы ускорить его". В результате США решили передать более старую версию танков Abrams, чтобы осуществить поставки уже к осени 2023 года.

По данным AP, уже в начале июня Штаты начнут обучать украинских военных эксплуатации и обслуживанию танков Abrams.

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Оксана Житнюк

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