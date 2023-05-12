Глава Пентагона: ВСУ должны получить танки Abrams в начале осени. США делают все возможное

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вооруженные Силы Украины должны получить танки M1 Abrams в начале осени 2023 года. Об этом он сообщил на слушаниях в Сенате, передает Укринформ.

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По его словам, США делают все возможное, чтобы ускорить доставку боевых машин, а их передача прогнозируется в начале осени.

Он отметил, что украинские воины уже получили доступ к танкам для тренировок и когда они будут завершены, то Abrams будут доступны для применения в бою.

Глава Пентагона заявил, что США развертывают инфраструктуру для обслуживания этих танков, так как они имеют турбинный двигатель и современные сложные системы.

"Мы пытаемся действовать как можно быстрее, чтобы украинцы получили эти возможности", — сказал Остин.

25 января 2023 года президент США Байден заявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams. Вместе с танками США поставят Украине восемь ремонтно-эвакуационных машин M88, а также горючее и оборудование.

США планировали отправить Украине основной боевой танк Abrams в его более совершенной конфигурации M1A2 – на это могло пойти больше года. Затем в Белом доме заявили, что "есть некоторые изменения, которые можно внести в процесс, чтобы ускорить его". В результате США решили передать более старую версию танков Abrams, чтобы осуществить поставки уже к осени 2023 года.

По данным AP, уже в начале июня Штаты начнут обучать украинских военных эксплуатации и обслуживанию танков Abrams.

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