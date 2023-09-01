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Politico: ЗСУ мають отримати танки Abrams у середині вересня. Можуть допомогти у наступі

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 07:23
Politico: ЗСУ мають отримати танки Abrams у середині вересня. Можуть допомогти у наступі - Фото
Танк Abrams (Фото: EPA)

Україна може отримати першу партію американських танків M1 Abrams вже в середині вересня, на Заході сподіваються, що машини допоможуть в наступі. Про це повідомило видання Politico з посиланням на джерела у Пентагоні.

За словами полковника Мартіна О'Доннелла, який займався тренуваннями українських танкістів у Німеччині, близько 200 бійців завершив один з останніх етапів навчання — загальновійськові батальйонні навчання.

Він зазначив, що воїни працюють над тим, щоб зберегти навички володіння танками у Німеччині доти, доки вони не будуть готові до бою.

У Пентагоні кажуть, що Україна має отримати перші десять із 31 танка Abrams у середині вересня.

Західні чиновники сподіваються, що прибуття танків дасть Силам оборони перевагу, необхідну їм для прориву оборони Росії у контрнаступі.

Американці заявляють, що десять танків сьогодні перебувають на остаточному ремонті в Німеччині, вони будуть відправлені до України, щойно все буде готове.

  • 21 квітня 2023 року агентство Associated Press повідомляло, що США розпочнуть навчання українських військових на танках Abrams на початку червня.
  • Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США заявив: коли танки Abrams будуть передані Україні, вони змінять ситуацію на полі бою.
  • 11 травня керівник Пентагону сказав, що США роблять все можливе, щоб прискорити постачання танків Abrams для ЗСУ.

Читайте також: США прибирають апаратуру з Abrams для України, побоюються, що її захоплять росіяни – USA Today

Дмитро Гриниченко
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