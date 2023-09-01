Politico: ЗСУ мають отримати танки Abrams у середині вересня. Можуть допомогти у наступі

Україна може отримати першу партію американських танків M1 Abrams вже в середині вересня, на Заході сподіваються, що машини допоможуть в наступі. Про це повідомило видання Politico з посиланням на джерела у Пентагоні.

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За словами полковника Мартіна О'Доннелла, який займався тренуваннями українських танкістів у Німеччині, близько 200 бійців завершив один з останніх етапів навчання — загальновійськові батальйонні навчання.

Він зазначив, що воїни працюють над тим, щоб зберегти навички володіння танками у Німеччині доти, доки вони не будуть готові до бою.

У Пентагоні кажуть, що Україна має отримати перші десять із 31 танка Abrams у середині вересня.

Західні чиновники сподіваються, що прибуття танків дасть Силам оборони перевагу, необхідну їм для прориву оборони Росії у контрнаступі.

Американці заявляють, що десять танків сьогодні перебувають на остаточному ремонті в Німеччині, вони будуть відправлені до України, щойно все буде готове.

21 квітня 2023 року агентство Associated Press повідомляло, що США розпочнуть навчання українських військових на танках Abrams на початку червня.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США заявив: коли танки Abrams будуть передані Україні, вони змінять ситуацію на полі бою.

11 травня керівник Пентагону сказав, що США роблять все можливе, щоб прискорити постачання танків Abrams для ЗСУ.

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