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США передають ЗСУ снаряди зі збідненим ураном для Аbrams: що ще в пакеті на $175 млн

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 20:36
США передають ЗСУ снаряди зі збідненим ураном для Аbrams: що ще в пакеті на $175 млн - Фото
Танк M1-A1 Abrams (Фото: flickr/nathaninsandiego)

Сьогодні, 6 вересня, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. У пакет вартістю близько $175 млн включено снаряди зі збідненим ураном для танків Аbrams, повідомляється на сайті Пентагону.

У Пентагоні повідомили, що новий пакет допомоги вартістю до $175 млн буде виділено із запасів США.

Пакет включає:

→ обладнання для підтримки систем ППО України;
→ додаткові боєприпаси для HIMARS;
→ артилерійські снаряди калібру 155 та 105 мм;
→ 81-мм мінометні системи та снаряди;
→ 120-мм танкові боєприпаси зі збідненим ураном для танків Abrams;
→ ракети з трубчастим запуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням TOW;
→ протитанкові комплекси Javelin та АТ-4;
→ понад 3 млн набоїв до стрілецької зброї;
→ тактичні аеронавігаційні системи;
→ тактичні захищені системи зв'язку та допоміжне обладнання;
→ підривні боєприпаси для розчищення перешкод;
→ запчастини, засоби технічного обслуговування та інше польове обладнання.

  • За даними Politico, ЗСУ мають отримати танки Abrams у середині вересня, і вони можуть допомогти у наступі.
  • Україна має отримати від Штатів 31 танк Abrams.

Читайте також: Якщо Росія боїться снарядів зі збідненим ураном, нехай прибере танки з України – Кірбі

Оксана Житнюк
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військова допомогапентагонуранзбіднений уранАbrams
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