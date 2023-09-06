США передають ЗСУ снаряди зі збідненим ураном для Аbrams: що ще в пакеті на $175 млн

Сьогодні, 6 вересня, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. У пакет вартістю близько $175 млн включено снаряди зі збідненим ураном для танків Аbrams, повідомляється на сайті Пентагону.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У Пентагоні повідомили, що новий пакет допомоги вартістю до $175 млн буде виділено із запасів США.

Пакет включає:

→ обладнання для підтримки систем ППО України;

→ додаткові боєприпаси для HIMARS;

→ артилерійські снаряди калібру 155 та 105 мм;

→ 81-мм мінометні системи та снаряди;

→ 120-мм танкові боєприпаси зі збідненим ураном для танків Abrams;

→ ракети з трубчастим запуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням TOW;

→ протитанкові комплекси Javelin та АТ-4;

→ понад 3 млн набоїв до стрілецької зброї;

→ тактичні аеронавігаційні системи;

→ тактичні захищені системи зв'язку та допоміжне обладнання;

→ підривні боєприпаси для розчищення перешкод;

→ запчастини, засоби технічного обслуговування та інше польове обладнання.

За даними Politico, ЗСУ мають отримати танки Abrams у середині вересня, і вони можуть допомогти у наступі.

Україна має отримати від Штатів 31 танк Abrams.

Читайте також: Якщо Росія боїться снарядів зі збідненим ураном, нехай прибере танки з України – Кірбі

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.