Ракети ATACMS та Taurus для України. Київ обіцяє застосовувати їх лише у кордонах 1991 року

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна застосовуватиме ракети ATACMS та Taurus лише в межах своєї території. Про це він написав у Twitter.

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За його словами, ракети великої дальності є вирішальним озброєнням.

"Ось чому Taurus і ATACMS необхідні для успіху України, і ми просимо партнерів надати їх якнайшвидше. Обидві будуть використовуватися виключно в межах наших кордонів", — заявив Кулеба.

Він підкреслив, "що більша дальність ракети, то коротша війна".

За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus ще 26 квітня 2023 року. Однак міністр оборони Пісторіус неодноразово відкидав таку можливість.

Наприкінці липня у Німеччині кілька політиків закликали уряд поставити Україні ракети Taurus за прикладом Великої Британії та Франції.

7 серпня нардеп Єгор Чернєв заявив, що в Бундестазі нібито досягли згоди щодо передання Україні крилатих ракет Taurus.

10 серпня у німецьких ЗМІ писали, що рішення про постачання Україні ракет Taurus може бути ухвалене незабаром.

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