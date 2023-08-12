Ракети ATACMS та Taurus для України. Київ обіцяє застосовувати їх лише у кордонах 1991 року
12.08.2023, 07:49
Дмитро Кулеба (Фото: скриншот з відео)
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна застосовуватиме ракети ATACMS та Taurus лише в межах своєї території. Про це він написав у Twitter.
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За його словами, ракети великої дальності є вирішальним озброєнням.
"Ось чому Taurus і ATACMS необхідні для успіху України, і ми просимо партнерів надати їх якнайшвидше. Обидві будуть використовуватися виключно в межах наших кордонів", — заявив Кулеба.
Він підкреслив, "що більша дальність ракети, то коротша війна".
- За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus ще 26 квітня 2023 року. Однак міністр оборони Пісторіус неодноразово відкидав таку можливість.
- Наприкінці липня у Німеччині кілька політиків закликали уряд поставити Україні ракети Taurus за прикладом Великої Британії та Франції.
- 7 серпня нардеп Єгор Чернєв заявив, що в Бундестазі нібито досягли згоди щодо передання Україні крилатих ракет Taurus.
- 10 серпня у німецьких ЗМІ писали, що рішення про постачання Україні ракет Taurus може бути ухвалене незабаром.
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