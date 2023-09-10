Байден на грани решения о поставках Украине ракет ATACMS – Financial Times

Президент США Джо Байден в ближайшее время может принять решение о передаче Украине ракет ATACMS. Об этом сообщает Financial Times.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Издание со ссылкой на источники в Белом доме утверждает, что Байден готов подписать долгожданное решение о передаче Украине ракет большой дальности ATACMS.

Аналогичную информацию ранее распространяли другие медиа с оговоркой, что решение снова может быть отложено.

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют дальность от 165 до 310 км. Пока что Украина получала к HIMARS ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют дальность от 165 до 310 км. Пока что Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км . ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.

6 сентября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью около $175 млн, в который включены, помимо прочего, снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.

27 августа глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Украина скоро получит самолеты F-16 и решение относительно дальнобойных ракет ATACMS еще не принято.

Читайте также: Ракеты ATACMS и Taurus для Украины. Киев обещает применять их только в границах 1991 года

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.