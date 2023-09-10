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Байден на грани решения о поставках Украине ракет ATACMS – Financial Times

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2023, 17:54
Байден на грани решения о поставках Украине ракет ATACMS – Financial Times - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден в ближайшее время может принять решение о передаче Украине ракет ATACMS. Об этом сообщает Financial Times.

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Издание со ссылкой на источники в Белом доме утверждает, что Байден готов подписать долгожданное решение о передаче Украине ракет большой дальности ATACMS.

Аналогичную информацию ранее распространяли другие медиа с оговоркой, что решение снова может быть отложено. 

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют дальность от 165 до 310 км. Пока что Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км. ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.

  • 6 сентября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью около $175 млн, в который включены, помимо прочего, снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.
  • 27 августа глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Украина скоро получит самолеты F-16 и решение относительно дальнобойных ракет ATACMS еще не принято.

Читайте также: Ракеты ATACMS и Taurus для Украины. Киев обещает применять их только в границах 1991 года

Сергей Бережной
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