Поставка ракет ATACMS не обязательно приведет к передаче Taurus – министр обороны ФРГ.

Германия не обязательно будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus лишь потому, что США могут решить отправить в Украину ракеты большой дальности ATACMS, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Слова чиновника передает Sky News.

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"В этой войне нет автоматизма", – сказал Писториус журналистам в кулуарах визита в Кельн.

Он добавил, что Германия еще не в состоянии решить, предоставлять ли ракеты Taurus Украине.

Киев настаивал на том, чтобы Берлин поставил эти ракеты, но канцлер ФРГ Олаф Шольц "неоднократно давал понять", что Германия будет действовать только совместно с США по поставкам оружия, пишет Sky news.

"Однако комментарии господина Писториуса свидетельствуют о том, что тот простой факт, что США согласились поставлять оружие, не будет означать автоматически, что Германия последует их примеру", – отмечает издание.

Великобритания и Франция предоставили Украине крылатые ракеты Storm Shadow и Scalp, аналогичные Taurus.

Но США пока воздерживаются от отправки ATACMS в Украину, несмотря на просьбы Киева.

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустая – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.

Больше об этих ракетах LIGA.net писала здесь.

Глава МИД Кулеба считает, что Германия в конце концов в любом случае примет решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus, и сейчас только теряется время из-за этих дискуссий.

По данным Минобороны Германии, Киев пригласил поставки крылатых ракет Taurus еще в апреле 2023 года. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.

7 августа нардеп Егор Чернев заявил, что в Бундестаге якобы достигли согласия по передаче Украине крылатых ракет Taurus.

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