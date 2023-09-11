UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Поставка ракет ATACMS не обязательно приведет к передаче Taurus – министр обороны ФРГ.

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2023, 23:15
Поставка ракет ATACMS не обязательно приведет к передаче Taurus – министр обороны ФРГ. - Фото
Борис Писториус (Фото: EPA)

Германия не обязательно будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus лишь потому, что США могут решить отправить в Украину ракеты большой дальности ATACMS, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Слова чиновника передает Sky News.

"В этой войне нет автоматизма", – сказал Писториус журналистам в кулуарах визита в Кельн.

Он добавил, что Германия еще не в состоянии решить, предоставлять ли ракеты Taurus Украине.

Киев настаивал на том, чтобы Берлин поставил эти ракеты, но канцлер ФРГ Олаф Шольц "неоднократно давал понять", что Германия будет действовать только совместно с США по поставкам оружия, пишет Sky news.

"Однако комментарии господина Писториуса свидетельствуют о том, что тот простой факт, что США согласились поставлять оружие, не будет означать автоматически, что Германия последует их примеру", – отмечает издание.

Великобритания и Франция предоставили Украине крылатые ракеты Storm Shadow и Scalp, аналогичные Taurus.

Но США пока воздерживаются от отправки ATACMS в Украину, несмотря на просьбы Киева.

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустая – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.

Больше об этих ракетах LIGA.net писала здесь.

  • Глава МИД Кулеба считает, что Германия в конце концов в любом случае примет решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus, и сейчас только теряется время из-за этих дискуссий.
  • По данным Минобороны Германии, Киев пригласил поставки крылатых ракет Taurus еще в апреле 2023 года. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.
  • 7 августа нардеп Егор Чернев заявил, что в Бундестаге якобы достигли согласия по передаче Украине крылатых ракет Taurus.

Читайте также: Шольц пока опровергает возможность поставки Taurus Украине: Даем ПВО, танки и артиллерию

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 