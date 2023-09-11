Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нової допомоги від Німеччини, що передбачатиме посилення протиповітряної оборони, техніку та артилерію для українських сил. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні після зустрічі з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, яка сьогодні перебувала з візитом у Києві.

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"Є сьогодні хороша новина: готуємо посилення пакету оборонної підтримки від Німеччини. ППО, артилерія, техніка. Те, про що домовлялися з канцлером Шольцом. Те, про що сьогодні говорили з міністром закордонних справ Німеччини Бербок", – сказав президент.

Він заявив, що також Україна рухається у цьому напрямку та з іншими партнерами, зокрема щодо ППО.

"Додаткові системи в Україні будуть", – запевнив Зеленський.

У серпні Німеччина вперше передала Україні ракети до систем протиповітряної оборони Patriot, але не озвучила кількість.

Сьогодні повідомлялось, що уряд Німеччини доручив концерну Rheinmetall постачити в Україну ще 40 БМП Marder. Таким чином загальна кількість отриманих Силами оборони Marder має скласти 80 одиниць.

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