RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ППО, артилерія, техніка. Зеленський заявив про підготовку нової допомоги ЗСУ від Німеччини видео

Этот материал также доступен на русском
11.09.2023, 21:53
Відео: Офіс президента
Вбивство у Дніпрі. З'явилось відео з автівки, ведеться слідство
Вбивство у Дніпрі. З'явилось відео з автівки, ведеться слідство
Усик впав, але нокаутував Дюбуа — фото, відео
Усик впав, але нокаутував Дюбуа — фото, відео

Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нової допомоги від Німеччини, що передбачатиме посилення протиповітряної оборони, техніку та артилерію для українських сил. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні після зустрічі з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, яка сьогодні перебувала з візитом у Києві.

"Є сьогодні хороша новина: готуємо посилення пакету оборонної підтримки від Німеччини. ППО, артилерія, техніка. Те, про що домовлялися з канцлером Шольцом. Те, про що сьогодні говорили з міністром закордонних справ Німеччини Бербок", – сказав президент. 

Він заявив, що також Україна рухається у цьому напрямку та з іншими партнерами, зокрема щодо ППО.

"Додаткові системи в Україні будуть", – запевнив Зеленський.

  • У серпні Німеччина вперше передала Україні ракети до систем протиповітряної оборони Patriot, але не озвучила кількість.
  • Сьогодні повідомлялось, що уряд Німеччини доручив концерну Rheinmetall постачити в Україну ще 40 БМП Marder. Таким чином загальна кількість отриманих Силами оборони Marder має скласти 80 одиниць.

Читайте також: Кулеба: Питання Taurus вже набило всім оскомину, але Німеччина це зробить у будь-якому разі

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир ЗеленськийНімеччинавійськова допомога
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 