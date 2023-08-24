Німеччина вперше передала Україні ракети до Patriot. Скільки – не озвучує

Німеччина вперше передала Україні ракети до систем протиповітряної оборони Patriot. Раніше Берлін повідомляв лише про передачу самих пускових установок, але не озброєння до них. Оновлена інформація про вже надану військову допомогу з'явилася на сайті німецького уряду 24 серпня.

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У списку переданої Україні військової допомоги з'явився рядок "ракети Patriot", але кількість не вказана.

Також Німеччина передала ще 10 систем виявлення дронів (до цього було надано 93), 40 розвіддронів RQ-35 HEIDRUN (раніше Україна отримала 20), 16 вантажівок Zetros (до цього – 140), 510 000 набоїв до вогнепальної зброї (до цього – 2 млн).

16 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що Берлін передасть Україні 64 керовані ракети до систем Patriot.

17 серпня повідомлялося, що Україна отримала від Німеччини ППО ближнього радіусу дії та радари GO12.

Глава МЗС Німеччини Бербок повідомила, що Берлін та союзники зараз обговорюють запит України на техніку для розмінування.

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