Хабек дорікнув розвідці Німеччини за неправильну оцінку небезпеки вторгнення РФ в Україну

Віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек дорікнув Федеральній службі розвідки країни на неправильну оцінку ризику нападу Росії на Україну. Про це повідомляє Welt.

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Як зазначається, Хабек роздратований тим, що Федеральна розвідувальна служба помилилася у своїх оцінках, на відміну від інших спецслужб.

Віцеканцлер нарік, що під час навчань російських військ на кордоні з Україною спецслужби Великобританії та США зробили дуже різкі попередження про війну, а німецькі запевняли, що це просто навчання, які не призведуть до погіршення ситуації.

Як зазначається, ці зауваження Хабек зробив під час інтерв'ю журналісту Стефану Лембі, який пише книгу "Надзвичайна ситуація. Управління під час війни".

18 серпня 2023 року канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи в Мюнхені, різко відповів прихильникам ультраправої партії Альтернатива для Німеччини, які виступають проти військової допомоги Україні, назвавши їх "палими ангелами з пекла".

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